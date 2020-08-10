Çarpıcı iddia! Lukaşenko: Elimizde 3 ülkeden yönlendirildiklerine dair istihbari bilgi var

star.com.tr 10 Ağustos 2020 Pazartesi 17:37 - Güncelleme: 10 Ağustos 2020 Pazartesi 17:42

Belarus'ta Devlet Başkanlığı seçimini 26 yıldır başkanlık koltuğunda oturan Aleksandr Lukaşenko kazandı. Seçimin ardından başlayan protestolar, polisin müdahalesi ile sokak olaylarına dönüştü. Minsk’te başlayan protestolar ülke geneline yayılırken, 300’e yakın protestocu gözaltına alındı.



Rusya Devlet Başkanı Lukaşenko'yu arayıp tebrik ederken, Avrupa Birliği (AB) seçimlerde şaibe iddiasını destekleyerek gözaltına alınan protestocuların derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Protestolara ilişkin açıklamalarda bulunan Lukaşenko ise, sokak olaylarıyla ülkenin parçalanmasına izin vermeyeceğini söyleyerek protestocuların dışarıdan yönlendirildiğini iddia etti.

Lükaşenko'nun BelTA haber ajansında yer alan açıklamalarına göre, 9 Ağustos mitingleri sırasında protestocular Polonya, İngiltere ve Çekya'dan gelen telefonlarla yönlendirildi.

Elinde istihbari bilgi bulunduğunu iddia eden Lukaşenko, 'Yurt dışından aramaları kaydettik. Polonya, İngiltere ve Çekya'dan çağrılar geldi. Bizim koyunlarımızı kontrol ettiler. Ne yaptıklarını anlamıyorlar ve dışarıdan kontrol ediliyorlar." dedi.

Lukaşenko, son 24 saat içinde, güvenlik nedenlerinden ötürü pek çok kişinin Belarus'a girişine izin verilmediğini söyledi.

Protestocuların başta yürüyüş yaptığını ancak, daha sonra polislere saldırmaya başladığını iddia eden Lukaşenko, 'İki taraftan da yaralılar var. Yaralananlardan 50'si sivil, 30'u güvenlik görevlisi.' ifadelerini kullandı.

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