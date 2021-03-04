star.com.tr 04 Mart 2021 Perşembe 20:04 - Güncelleme: 04 Mart 2021 Perşembe 20:04

Foxnews'te yer alan haberde, 2018 yılı Nisan ayında, Rusya'nın karşılık vermesini istediklerini için USS John Warner denizaltısının Akdeniz'de bulunan Suriye topraklarına 6 Tomahawk füzesi fırlattığı öne sürüldü.

Haberde, "ABD donanmasının Virginia sınıfı bir denizaltısı olan USS John Warner, Nisan 2018'de Suriye'deki ABD hava saldırısına yanıt vermeleri halinde Rus savaş gemilerini batırmaya hazırdı." ifadeleri yer aldı. ABD gemilerinden birinin tuzak görevi gördüğü ve o gemideki ABD'li askerlerin Suriye'ye füze fırlatmadığı vurgulanırken, "Rusya Donanması'nın bu tuzak gemiye yönelik cevap niteliğindeki eylemleri de Rus savaş gemilerinin hedef alınması için gerekçe olacaktı." denildi.

14 Nisan 2018 tarihinde ABD, İngiltere ve Fransa; Esed rejiminin kimyasal silah bulundurduğu gerekçesiyle belirlenen hedefleri vurmuştu.

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