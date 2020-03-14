Çarpıcı Koronavirüs açıklaması: Önümüzdeki 2 ayı sonsuza dek hatırlayacağız

star.com.tr 14 Mart 2020 Cumartesi 10:33 - Güncelleme: 14 Mart 2020 Cumartesi 10:41

Imperial College London'dan Yunan Profesör Christopher Anagnostopoulos, önümüzdeki iki ayın koronavirüsün (Corona virus - Covid-19) gelişimi için, neden kritik olduğuna dair değerlendirmelerde bulundu. Yunanistan özelinde genel bilgiler paylaşan Anagnostopoulos açıklamasında, 'Gelecek iki ay çok önemli. Öylesine kritik ki, onları sonsuza dek hatırlayacağız. Kısa vadede kötümser, uzun vadede iyimser olmalıyız. Bilimsel kapasitemin tüm ağırlığını ve bu yeni virüsle ilgili elimizde olan az veriyi kısaca açıklayacağım.' ifadelerini kullandı.

Koronavirüs hakkındaki bazı karşılaştırmalara değinen Anagnostopoulos, koronavirüs oranlarının griple karşılaştırılmasının kesinlikle yanlış olduğunu belirtti, 'Bu mevsimsel gripten en az 20 kat daha kötü.' dedi.

Hafif vakaların sayısının net olarak bilinmediğine de işaret eden Anagnostopoulos, 'COVID-19 gripten çok daha ciddi, gripten daha bulaşıcı ve geniş çapta dolaşım halinde. Bu nedenle durum hızla kötüleşeceğinden emin olabilirsiniz. Tek sorun ne kadar hızlı yayılacağı. Dolayısıyla, önümüzdeki birkaç hafta çok önemli.' açıklamasında bulundu.

'OLABİLDİĞİNCE UZUN SÜRE EVDE KAL'

Virüsün hızlı bir şekilde tamamen durduramayacağına dikkat çeken Anagnostopoulos, ancak çok yavaşlatabileceğini söyledi. Profesör, 'Buna salgın eğrisinin düzleştirilmesi" diyoruz. Yani salgını olabildiğince erteleme girişimi. Ya da ülkede gerçekleşmesini beklediğimiz bir günde maksimum yeni vaka sayısı...' diyor.

Panikleme ve söz konusu maliyetin doğal olduğunu belirten Anagnostopoulos, özellikle paniğin yaygın bir tepki olduğunu belirtti. Anagnostopoulos, açıklamasını şöyle sürdürüyor:

"Sıklıkla ve cesurca şöyle de söylenir: Davranışımı değiştirmeyeceğim, bir virüs için tüm hayatımızı değiştirmeyeceğiz. Bu reaksiyon yanlış bir reaksiyon. Sayılar olmasa da sorun önümüzdeki yıllarda devam edecek. Halk sağlığı sistemi virüsle ne ölçüde başa çıkılabileceğini belirler. Demokrasi, silah tehdidi olmadan talimatları takip etme yöntemi... Demokratik bir vatandaş bu durumlarda bilinçli davranmalı. Öneri çok açık: Olabildiğince uzun süre evde kal.'

ÖNEMLİ TAVSİYELER...

Anagnostopoulos, salgınının ekonomik etkisinin kaçınılmaz olduğunu belirterek şu tavsiyelerde bulundu...

'Evden çalışabiliyorsanız, yapın. Tüm gün TV izlemeyin ve Facebook'u beş dakikada bir yenileyin. Ekonomiyi canlı tutmak için mümkünse çalışın. Fiziksel durağanlık olmadan ekonomiyi talep ve arz tarafında olabildiğince sürdürün. Eğer yarı zamanlı bir işverenseniz çalışanlarınızı havalandırın, onları koruyun. Kendinizi sınırlayın. Dışarı çıkmanız gerekmediği sürece evde kalın. Açık alanlarda, grup halinde bulunmayın. Ellerinizi sürekli yıkayın. Video konferans yoluyla bir toplantı yapabiliyorsanız toplantılardan kaçının.'

YAZ AYLARI ETKİSİNİ KIRABİLİR

Virüsün grip gibi kısmen mevsimsel olabileceğine dair umut ve bazı küçük göstergeler olduğunu belirten Profesör, virüsün yaz aylarında etkisinin önemli ölçüde kırılabileceğini söyledi. Böylelikle yaz aylarında bilim insanlarının önümüzdeki kışa hazırlanması için zamanlarının olacağını belirtti.

Her halükarda bilimsel çalışmaların sürdüğünü belirten Anagnostopoulos 'Onlara zaman tanıyın. Diğer konularda olduğu gibi bilimsel topluluk bu hastalıkla mücadelede de, kendini feda ederek çalışıyor. Ve döndüklerinde büyük olasılıkla mortaliteyi (ölüm oranı) önemli ölçüde azaltacaklarına inanmak için her nedenimiz var.' dedi.

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