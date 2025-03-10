Çarpıcı raporu yayımladılar: Silah ithalatları azaldı, kendine yeterlilikleri arttı

SIPRI'nın küresel silah piyasasındaki eğilimleri tespit eden raporunda Çin'in silah ithalatının, 2020-2024 döneminde, 2015-2019 yıllarını kapsayan önceki 5 yıllık döneme göre yüzde 64 azaldığı belirtildi.

Raporda silah ithalatındaki azalmanın, Çin'in yerli savunma sanayisinin gelişimiyle, yerel olarak tasarlanan ve üretilen sistemlerin, daha önce büyük bölümü Rusya'dan ithal edilen ileri teknoloji askeri araç ve donanımların yerini almasıyla bağlantılı olduğu vurgulandı.

SIPRI kıdemli araştırmacısı Siemon Wezeman, Çin'in 30 yıllık süreçte ileri teknoloji silahları kendi ürettiği askeri teknolojilerle ikame etmeyi başardığına dikkati çekerek, "Çin, artık hava muharebe araçları, hava ulaştırma araçları ve savaş gemilerinin motorlarını kendi imkanlarıyla üretebiliyor. Bu durum helikopterler için de geçerli. Çin, tamamen yerli, kendi savaş helikopterlerini geliştiriyor, Rusya ve Avrupa'dan ithal edilen modelleri aşamalı olarak envanterinden çıkarıyor." ifadelerini kullandı.

Çin, 1990-1994 döneminden bu yana ilk kez dünyada en çok silah ithal eden 10 ülke arasında yer almadı.

- ASYA VE OKYANUSYA, HALA "EN FAZLA SİLAH İTHAL EDEN BÖLGE"

Çin'in ithalatındaki azalma, Asya ve Okyanusya'yı içine alan bölgedeki silah ithalatının son 5 yılda, önceki 5 yıllık döneme göre yüzde 21 azalmasında etkili oldu.

Asya ve Okyanusya'nın küresel silah ithalatındaki payı, 2015-2019 döneminde yüzde 41 iken 2020-2024 döneminde yüzde 33'e geriledi.

İthalattaki azalmaya karşın Asya ve Okyanusya, dünyada en fazla silah ithal eden bölge olma özelliğini korudu.

Doğu Asya'da Güney Kore'nin silah ithalatı yüzde 24 ve Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'ın silah ithalatı yüzde 27 azalırken Japonya'nın silah ithalatı yüzde 93 arttı. Japonya, bölgede silah ithalatında artış kaydeden tek ülke oldu.

- ÇİN'İN SAVUNMA HARCAMALARI BU YIL YÜZDE 7,2 ARTACAK

Çin Başbakanı Li Çiang, 5 Mart'ta meclise sunduğu bütçe taslağında ulusal savunma harcamalarının 2025'te yüzde 7,2 artışla 1,78 trilyon yuana (250 milyar dolar) çıkarılmasının öngörüldüğünü bildirmişti.

Savunma harcamalarında öngörülen artış oranı, hükümetin bu yıl için "yüzde 5 civarında" belirlediği ekonomik büyüme hedefini aşıyor.

Çin'in savunma harcamaları, Devlet Başkanı Şi Cinping'in göreve geldiği 2013'ten bu yana her yıl büyüme oranının üzerinde artış gösterdi. Savunma harcamaları, son 12 yılda yaklaşık iki kat arttı.

Çin, ABD'nin ardından en fazla savunma harcaması yapan ülke konumunda bulunuyor.