İngiltere'de çarpıcı soruşturma! 'Gizli bilgiler satıldı'

star.com.tr 20 Eylül 2020 Pazar 18:27 - Güncelleme: 20 Eylül 2020 Pazar 18:36

Eski İngiliz Gizli İstihbarat Servisi MI6'da çalışan İngiliz diplomat, Çin'den gelen gizli casuslara bilgi sattığı iddiasıyla soruşturma altında.

Fraser Cameron'ın, MI5 ve Belçika güçleri tarafından, Avrupa kurumları hakkındaki gizli siyasi ve ekonomik verileri Çin'e ilettikleri için "binlerce avro" ödediğinden şüpheleniliyor. Adını açıklamak istemeyen üst düzey bir bürokrat ise, Cameron'ın "Pekin'e çok yakın" olduğunu öne sürdü.

Soruşturma, Belçika güvenlik servisleri tarafından, eski diplomatın, Çin Devlet Güvenlik Bakanlığı ve Çin ordusu için çalıştığı iddia edilen Çinli muhabirlerle bağlantılı olduğu iddiasına odaklanarak başlatıldı.

Fraser Cameron, Çin'den aldığı tek fonun, Çin diplomatik misyonundan AB-Çin ilişkileriyle ilgili etkinlikleri düzenlemek için AB'ye verdiği "küçük bir yıllık hibe" olduğunun altını çizdi.

Belçikalı kaynaklara göre iç güvenlik ajanları olan ve Avrupa kurumlarına akredite olan iki Çinli gazeteci ile ilişkilerini ortaya çıkaran bilgileri "saçma" ve "asılsız" olarak nitelendiren Cameron, 2006 yılında söz konusu kurumlardaki rolünden vazgeçtiğini ve artık hiçbir "hassas" bilgiye erişimi olmadığını ifade etti.

Huawei gibi Çinli şirketlerin çoğu, ABD gibi birçok ülke tarafından ulusal güvenlik riski olarak görülüyor.

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