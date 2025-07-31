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Dünya

Çasiv Yar'ın kontrolü Rusya'ya geçti

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde Çasiv Yar şehrini ele geçirdiklerini bildirdi.

AA31 Temmuz 2025 Perşembe 09:12 - Güncelleme:
Çasiv Yar'ın kontrolü Rusya'ya geçti
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna'daki faaliyetleriyle ilgili güncel bilgi paylaşıldı.

Açıklamada, "Güney Askeri Grubu birliklerinin Kramatorsk-Drujovsk yönündeki saldırıları sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Çasov Yar (Çasiv Yar) kenti kurtarıldı." ifadelerine yer verildi.

Ukrayna ordusu, Çasov Yar'ı yeniden gruplanma merkezi ve ateş destek üssü olarak kullanıyordu.

Askeri uzmanlar, şehrin Rus ordusunun Donetsk'in derinliklerine ilerlemesini engelleyen bir mevzide bulunduğunu belirtiyordu.

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