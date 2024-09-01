İSTANBUL 27°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Eylül 2024 Pazar / 27 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,0819
  • EURO
    37,67
  • ALTIN
    2742.2
  • BIST100
    9833.22
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Casus balina 'Hvaldimir' Norveç açıklarında ölü bulundu
Dünya

Casus balina 'Hvaldimir' Norveç açıklarında ölü bulundu

Norveç'te 2019'da ilk kez görülen ve Rusya'ya ait olduğu tahmin edilen ünlü casus beyaz balina Hvaldimir'in öldüğü belirtildi.

IHA1 Eylül 2024 Pazar 17:57 - Güncelleme:
Casus balina 'Hvaldimir' Norveç açıklarında ölü bulundu
ABONE OL

Norveç kamu yayın kuruluşu tarafından yapılan açıklamada, ölen balinanın cumartesi günü Norveç'in güneyindeki Risavika Körfezi'nde balık tutan bir baba ve oğul tarafından bulunduğu ifade edildi. Ekipler tarafından vinçle sudan çıkarılan balina, uzmanlar tarafından incelenmek üzere bir limana götürüldü.

ÖLÜM NEDENİ BELLİ DEĞİL

Biyolog Sebastian Strand yaptığı açıklamada, balinanın ölüm nedeninin henüz tespit edilmediği, bir yaralanma görülmediğini söyledi.

KAMERA BULUNMUŞTU

Üzerine bir kemerle kamera bağlanmış 4.2 metre uzunluğundaki Hvaldimir adlı balina, 2019'da Norveç açıklarında ilk kez görülmesinin ardından dünyada büyük ilgi çekmişti. Kemerin üzerindeki tokalarda St. Petersburg menşei bulunması dikkatleri Rusya'ya çevirmişti. Uzmanlar, casus balinanın Rusya'ya ait olduğunu ve Rus donanması tarafından eğitildiğini düşündüklerini açıklamıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.