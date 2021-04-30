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Dünya

Casusluk, tehdit, sabotaj... Kriz kartopu gibi büyüyor

Çekya ile Rusya arasında yaşanan ajan krizine bir ülke daha dahil oldu. Bulgaristan, 2011-2020 yılları arasında ülkedeki fabrika ve askeri depolardaki patlamalarla ilgili 6 Rus vatandaşının 'şüpheli konumda' olduğunu duyurdu. Bulgaristan Başsavcılığı, söz konusu patlamalardan bazılarında benzerlik saptandığını açıkladı.

30 Nisan 2021 Cuma 17:06 - Güncelleme: 30 Nisan 2021 Cuma 18:21
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Çekya'nın ardından Bulgaristan da geçmişte yaşanan bazı patlamalara ilişkin "Rus ajanları" işaret etti ve 2011 ile 2020 arasında Bulgaristan'da silah depoları ve fabrikalarda yaşanan bazı patlamalardan 6 Rus vatandaşı şüpheli bulundu.

TRT Haber'in haberine göre, Bulgaristan Başsavcılığı, söz konusu patlamalardan bazılarında benzerlik saptandığını açıkladı.

UKRAYNA'YA İHRAÇ EDİLECEK SİLAHLAR

Patlamanın olduğu bazı cephaneliklerde, Ukrayna ve Gürcistan'a ihraç edilmesi planlanan silahların bulunduğu vurgulandı.

O dönemde Bulgaristan'da bulunan altı Rus'un "şüpheli görüldüğü" duyuruldu.

RUSYA: 2 ÜLKENİN SUÇLAMALARINI YANITSIZ BIRAKMAYACAĞIZ

Geçtiğimiz günlerde Çekya yönetimi, 2014'te meydana gelen bir patlama ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle 18 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı almıştı.

Rusya da, misilleme olarak Çekya'nın yirmi diplomatını sınır dışı edeceğini açıklamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan, konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi.

Çekya ve Bulgaristan'ın dayanaksız ve provokatif suçlamalarını yanıtsız bırakmayacaklarını söyledi.

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