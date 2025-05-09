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Dünya

Çatışma çıktı! Suriye'den Akdeniz'de büyük operasyon

Suriye, Akdeniz'de insan kaçakçılarına yönelik dev bir operasyon düzenledi. Birkaç saat süren çatışma sonrası çok sayıda göçmen kaçakçısının yakalandığı açıklandı.

AA9 Mayıs 2025 Cuma 07:21 - Güncelleme:
Çatışma çıktı! Suriye'den Akdeniz'de büyük operasyon
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Suriye Savunma Bakanlığı, Akdeniz'de insan kaçakçılarına yönelik geniş çaplı operasyon düzenlediğini açıkladı.

Suriye Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Akdeniz'de insan kaçakçılarına operasyon düzenlediği belirtildi.

Paylaşımda, çok sayıda kaçakçı teknesine el konulduğu ve yasa dışı göç girişiminin engellendiği ifade edildi.

Birkaç saat süren çatışma sonrasında çok sayıda göçmen kaçakçısının yakalandığı kaydedilen paylaşımda, çok sayıda silaha ve mühimmata el konulduğu belirtildi.

Paylaşımda, operasyonun uluslararası işbirlikleri ile koordine edildiği ve bölgedeki güvenlik çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

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