Çatışmalar 6. gününe girdi! En az 212 YPG/PKK'lı terörist öldü

AA 25 Ocak 2022 Salı 12:22 - Güncelleme: 25 Ocak 2022 Salı 12:22

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD destekli YPG/PKK'lı teröristler ile DEAŞ'lılar arasında 20 Ocak'ta başlayan çatışmalar Sanayi Hapishanesi'nin yer aldığı Guveyran Mahallesi'nde sürüyor.

Çatışmalar 6. gününe girerken, YPG/PKK kuşattığı hapishanenin çevresine ilave terörist sevk etti.

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait savaş uçakları ve helikopterleri de gece geç saatlerde, hapishane çevresine saldırılarını şiddetlendirdi.

YPG/PKK'ya destek veren ABD güçleri de dün Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde bulunan Ömer petrol sahasındaki üssünden Güveyran Mahallesi'ne çok sayıda Bradley tipi zırhlı araç gönderdi.

YPG/PKK ile çatışan DEAŞ üyeleri, halihazırda Guveyran Mahallesi'nde ele geçirdikleri Sanayi Hapishanesi'nin yanı sıra Fırat Üniversitesine bağlı İktisat Fakültesi ve Teknik Enstitü binalarında varlık gösteriyor.

Öte yandan terör örgütü YPG/PKK, çatışmalara sahne olan Haseke'de çoğu DEAŞ'lı olmak üzere alıkoyduğu en az 600 kişiyi Kamışlı ilçesine nakletti.

ÇATIŞMALARDA EN AZ 212 YPG/PKK'LI TERÖRİSTİ ÖLDÜ



Kaynaklar, çatışmalarda en az 30 YPG/PKK'lı teröristin öldüğünü kaydetti.

Terör örgütü DEAŞ'ın sözde yayın organı Amak ise çatışmalarda en az 212 YPG/PKK'lı teröristin öldüğünü ileri sürdü.

Terör örgütü YPG/PKK ise çatışmalarda ölen teröristler hakkında sayı paylaşmazken, firar eden DEAŞ'lılardan 300'ünün teslim olduğunu iddia etti.

- Onlarca DEAŞ mensubu firar etmişti

DEAŞ bağlantılı oldukları tahmin edilen silahlı bir grup 20 Ocak'ta Haseke'nin güneyinde sadece DEAŞ'lı teröristlerin tutulduğu Sanayi Hapishanesi'ne bombalı araçla saldırı düzenlemişti.

YPG/PKK'lı teröristler gibi davranan silahlı grup, hapishane duvarını yıkarak içeri girmiş ve bu sırada onlarca DEAŞ üyesi kaçmıştı.

YPG/PKK, isyanı bastırmak ve saldırıyı püskürtmek için hapishanenin çevresine destek göndermişti.

YPG/PKK tarafından liseden cezaevine dönüştürülen Sanayi Hapishanesi'nde 54 ülkeden binlerce DEAŞ'lı bulunuyor.