Çatışmalar aylardır sürüyor! Sudan ordusu Hartum'un kontrolünü sağlamaya yaklaştı

Sudan Ordu Sözcüsü Nebil Abdullah, yaptığı yazılı açıklamada, ordu güçlerinin Hartum'un güneydeki Cebel Evliya'da bulunan HDK'nin son kampının kontrolünü ele geçirdiğini açıkladı.

Abdullah, "(Hartum'da) Milislere ait küçük yerler kaldı. Onlar da yakında ortadan kaldırılacak." ifadelerini kullandı.

Yerel basında yer haberlere göre ordu güçleri, Hartum otogarı ile başkentteki Burri, Sahafa, Tayba ve Menşiyye mahallelerinde kontrol sağladı.

Ordu, 21 Mart'ta, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı geri almıştı. HDK'nin ise bu mağlubiyet sonrasında Hartum'dan kaçmaya başladığı aktarılmıştı.

- SUDAN'DAKİ SAVAŞ

Sudan'da 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ve bir zamanlar ona bağlı olan Hızlı Destek Kuvvetleri arasında askeri reform ve entegrasyon gibi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle çatışmalar yaşanıyor.

Bu savaşın bitirilmesi için başlatılan tüm çözüm girişimleri sonuçsuz kaldı.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Savaşın başladığı Nisan 2023'ten bu yana ülkeden ayrılanların sayısı 3,5 milyonu geçti, 9 milyona yakın kişi de ülke içinde yerinden edildi. 25 milyondan fazla kişi ise insani yardıma muhtaç durumda bulunuyor.

- ORDU, KARA OPERASYONUYLA SAVUNMADAN SALDIRIYA GEÇMİŞTİ

Sudan ordusu, Hartum'un batısında yer alan Umdurman bölgesinde kontrolünü pekiştirdikten sonra 26 Eylül 2024'te başlattığı kara operasyonuyla savunma pozisyonundan saldırı pozisyonuna geçmişti.

Sudan ordusu Hartum, Cezira, Beyaz Nil ve Kuzey Kurdufan eyaletlerinde ilerlemeler kaydetmişti.

