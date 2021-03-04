Çatışmalar tüm şiddetiyle sürüyor: Gerekli destek verilmezse Marib düşebilir

AA 04 Mart 2021 Perşembe 11:47 - Güncelleme: 04 Mart 2021 Perşembe 11:47

Husiler, şubat ayı başında meşru hükümetin en önemli kalelerinden biri olan ve Savunma Bakanlığı karargahını da barındıran Marib kenti geneline birkaç noktadan saldırıya geçti. Marib'in sahip olduğu petrol ve gaz yatakları da Husiler açısından önemli bir cazibe noktası.

Marib çevresinde hükümete bağlı ordu güçleri ile Husi milisler arasında devam eden çatışmalar büyük kayıplara rağmen tüm şiddetiyle sürüyor.

- HUSİLER, 6 YILDIR ELDE EDEMEDİKLERİ ZAFERİ İSTİYOR

Yemenli siyaset araştırmacısı ve gazeteci-yazar Faysal el-Huzeyfi, Marib'deki gelişmelere ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, "Marib'de çatışmalar tüm şiddetiyle devam ediyor. Husiler, 6 yıldır elde edemedikleri bir zafere ulaşmayı umut ederken, hükümet güçleri ise Yemen'in çeşitli bölgelerinden 2 milyondan fazla yerinden edilmiş insanın son kalesi durumundaki Marib'i cesurca korumaya devam ediyor." dedi.

Marib'de yerlerinden edilmiş insanlar için güvenli ve istikrarlı bir ortam oluşturulduğunu, buna karşı Husilerin kontrol ettiği bölgelerde ise baskı ve şiddet ortamının hakim olduğunu söyleyen Huzeyfi, Marib'i savunan özgür halkın Husilere karşı, "Ya gururumuzla yaşar, ya da cesaretimizle ölürüz" sloganını benimsediğini belirtti.

- HUSİLER, PETROL VE GAZ ZENGİNİ MARİB'İ ALARAK GELİRLERİNİ ARTTIRMANIN PEŞİNDE

Huzeyfi, tüm bunların yanı sıra Husilerin, petrol ve gaz zengini Marib'i ele geçirerek, ekonomik gelirlerini arttırmayı ve Yemen üzerindeki kontrolünü genişletmeyi hedeflediğini ifade etti.

"Marib'in, Husi saldırılarına karşı kararlı duracağından ve Yemen'deki savaşın dengesini ulusal kurtuluş projesine çevireceğinden eminim." diyen Huzeyfi, halihazırda yaşanan çatışmaların Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen konusundaki ciddiyetini kanıtlaması için son fırsat olduğunu dile getirdi.

Huzeyfi, Birleşmiş Milletlerin (BM) Marib'deki çatışmalara ilişkin tutumunu ise, "BM'den çok bir şey beklemeyin. Eylemleri, açıklamaların ötesine geçmez." ifadeleriyle değerlendirdi.

- HUSİLER SİVİLLERİ HEDEF ALARAK ORDUYU YIPRATMAYI HEDEFLİYOR

Yemenli araştırmacı yazar Yasin et-Temimi de Husilerin Marib'e yönelik saldırılarında büyük kayıplar verdiğine işaret ederek, kentte şu ana kadar çatışmaların yoğun şekilde devam ettiğini söyledi.

Husilerin kentteki yerleşim alanlarına balistik füzelerle saldırdığını, bunun da sivillerin ölümüne ve evlerin yıkılmasına neden olduğunu aktaran Temimi, çatışmalar nedeniyle 12 binden fazla insanın yerinden edildiğini kaydetti.

Temimi, sivil alanlara saldırarak ordunun iradesini kırmayı hedefleyen Husilerin Marib'e yönelik saldırı planının istedikleri seyirde gitmediğini savundu.

- ARAP KOALİSYONU, VAZİYETİN BUGÜNKÜ DURUMA GELMESİNE NEDEN OLDU

Temimi, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Marib çatışmasındaki rolü ve hükümet güçlerine verdiği desteğe ilişkin ise şunları kaydetti:

" Arap koalisyonu, Ulusal Orduya karşı komplo kurarak vaziyetin bugünkü duruma gelmesine neden oldu. Koalisyon, Sana'nın çevresindeki stratejik noktalarda bulunan ve Marib savunmasında çok önemli rol oynayan hükümet güçlerini askeri teçhizat ve maaş gibi sözde destekten mahrum bıraktı. Bu da Ulusal Ordunun söz konusu stratejik konumlardan geri çekilmesine yol açtı."

Marib çevresinde devam eden çatışmalarda Arap koalisyonunun "savaşı tehlike sınırında tutma" şeklinde bir hava desteği sunduğunu söyleyen Temimi, koalisyonun bu adımla savaşta her iki tarafı da yıpratma hedefinde olduğunu ileri sürdü.

- ORDUYA GEREKEN DESTEK VE SİLAH SAĞLANMAZSA MARİB DÜŞEBİLİR

"Marib Husilerin eline geçer mi? Bu durum yeni bir insani felakete yol açar mı?" şeklindeki soruyu ise Temimi, şöyle yanıtladı:

"Marib'in düşüşünü düşünmek kolay değil. Ancak, orduya gereken desteğin ve silahların temin edilmemesi ve bu yönde ciddi sıkıntı yaşanması durumunda bu mümkün olabilir. Bununla birlikte, hükümet güçlerinin, mevcut yetenek ve imkanları temelinde savaştığını vurgulamak önemlidir. Marib'i savunan güçler ağır savaş kabiliyetine sahip ve kenti düşmanlara teslim etmeme konusunda kararlı."

Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduran Husiler, meşru yönetimin bölgedeki son kalesi Marib'i ele geçirmenin kendilerine Yemen'in diğer bölgelerinde de kolaylıkla ilerlemenin yolunu açacağını düşünüyor. Bölgedeki meşruiyetini yok ederek hükümeti saf dışı bırakmayı ve burada milislerin hakimiyet kurmasını isteyen Husiler, bu şekilde Yemen genelinde güçleneceklerine inanıyor.