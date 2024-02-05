Çatışmalardan kaçarak Bangladeş'e sığınan Myanmarlı sınır polisi sayısı 95'e yükseldi

Bangladeş Sınır Muhafızlarınca (BGB) yapılan açıklamada, 95 paramiliter Myanmar Sınır Güvenliği Polisinin (BGP) sınırı geçerek Bangladeş'e sığındığı belirtildi.

BGP üyelerinin, ülkenin güneydoğusundaki Bandarban bölgesinde bulunan Tumbru sınırından silahlarıyla geçtiği kaydedilen açıklamada, Bangladeş Sınır Muhafızlarının silah ve mühimmatlarını aldığı Myanmarlı sınır polislerinin güvenli bir yere aktarıldığı ifade edildi.

Açıklamada, yaralı olan ve 15'i tedavi altına alınan Myanmarlı polislerle ilgili nasıl bir yol izleneceğinin değerlendirildiğine işaret edildi.

Bangladeş basını, polisin Rohingya Dayanışma Örgütü (RSO) üyesi olduğunu belirlediği 6 kişinin de sınırı geçerek ülkeye sığındığını ve Cox's Bazar bölgesinde bir hastanede tedavi altına alındıklarını yazdı.

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Bangladeş Ulaşım, Yol ve Köprüler Bakanı Obaidul Quader, Çin'in Dakka Büyükelçisiyle yaptığı görüşmenin ardından gazetecilere verdiği demeçte, Myanmar'ın iç çatışmasının ülkesinin sınır bölgelerine sıçradığını söyledi.

Quader, "Çin hükümetinin, Myanmar ile iyi bir ilişkisi var. Buna binaen Pekin'in Bangladeş sınırını çoktan etkileyen Myanmar iç çatışmasını yatıştırma konusunda yardım etmesini istiyoruz." ifadesini kullandı.

Bandarban Emniyet Yetkilisi Shah Mujahid Uddin, AA muhabirine yaptığı açıklamada da Myanmar'ın Ghumdhum bölgesinden hafta sonu boyunca silah ve patlama sesleri duyulduğunu aktardı.

Mujahid Uddin, sınır bölgesindeki ilkokulların kapalı olduğunu, seslerin bölge sakinlerinde paniğe yol açtığını ifade etti.

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"Üç Kardeşler İttifakı" adı altında bir araya gelen Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu, Budist Arakan Ordusu ve Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusundan silahlı gruplar, 27 Ekim 2023'te Çin sınırına yakın kuzeydeki Shan eyaletinden Myanmar ordusuna karşı saldırılar başlatmıştı.

Güneye doğru ilerleyen silahlı gruplar, Hindistan sınırında yer alan Chin eyaletindeki Rathedaung kasabasında bir karakol ile Myanmar ordusuna ait bir askeri kampı ele geçirmişti.

Budist Arakan Ordusunun eyaletteki saldırılarından kaçan 43 asker ise Hindistan'ın Mizoram eyaletine sığınmış; Hint güvenlik güçleri de Myanmar askerlerini başka noktaya taşıyıp ardından da ülkelerine teslim ettiğini duyurmuştu.

Budist Arakan Ordusunun, Hindistan sınırında bulunan Chin eyaletindeki Paletwa kasabasının kontrolünü ele geçirdiği de öne sürülmüştü.