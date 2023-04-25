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Dünya

Çatışmaların yaşandığı Sudan'da biyolojik tehlike

Sudan'daki Ulusal Halk Sağlığı Laboratuvarı'nı çatışan taraflardan birinin ele geçirdiğini açıklayan Dünya Sağlık Örgütü, başkent Hartum'da 'yüksek biyolojik tehlike riski' olduğunu bildirdi.

IHA25 Nisan 2023 Salı 20:11 - Güncelleme:
Çatışmaların yaşandığı Sudan'da biyolojik tehlike
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Sudan'da 15 Nisan'dan bu yana ordu veya Hızlı Destek Güçleri (RSF) arasındaki çatışmalar devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), başkent Hartum'daki Ulusal Halk Sağlığı Laboratuvarı'nın ordu veya RSF güçleri tarafından ele geçirildiğini ve laboratuvar çalışanlarının tesisten kovulduğunu açıkladı.

Laboratuvarda kızamık ve kolera patojenleri ile diğer tehlikeli maddelerin bulunduğunu ifade eden DSÖ, Hartum'da "yüksek biyolojik tehlike riski" olduğunu duyurarak, laboratuvarın kimin kontrolünde olduğuna dair bilgi vermedi.

DSÖ, personelin laboratuvara girmesine izin verilmediği aktararak, elektrik kesintilerinin laboratuvardaki malzeme ve maddeleri güvenli bir şekilde muhafaza edilmesini imkansızlaştırdığını belirtti.

Öte yandan Sudan'daki çatışmalarda bugüne kadar 459 kişinin hayatını kaybetti, 4 bin 72 kişi de yaralandı.

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