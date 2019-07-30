Bakan Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen 52. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.
- DHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen 52. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.
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