CBS News'ten Trump'ın açtığı tazminat davasına itiraz

CBS News televizyonunun haberine göre Paramount Global, Trump'ın "60 Minutes" programında Demokrat rakibi Kamala Harris ile yapılan mülakatı yanıltıcı şekilde düzenlediği suçlamasıyla kanala açtığı davaya dair itirazlarını içeren dilekçesini, Texas'ta mahkemeye ibraz etti.

Dilekçede, Başkan Trump'ın davasının hukuki temelinin olmadığı ve ABD Anayasası'na "hakaret olduğu" savunuldu.

Paramount'un hukuk ekibi dilekçede, Trump'ın "bir haber kuruluşunu, anayasal olarak korunan, beğenmedikleri editoryal kararları nedeniyle cezalandırmaya" çalıştığını iddia etti.

Dilekçede, "Sadece 20 milyar dolar tazminat talep etmekle kalmıyor, aynı zamanda bir haber kuruluşunun gelecekte editoryal yargılarını nasıl kullanabileceğini yönlendiren bir karar istiyorlar. Birinci Anayasa Değişikliği bu taleplere karşı kararlılıkla durmaktadır." denildi.

Trump'ın hukuk danışmanı Ed Paltzik ise konuya dair Axios'a yaptığı açıklamada, "Başkan Trump yalan haber, aldatmaca ve yalan ticareti yapanlardan hesap sormaya kararlıdır." ifadesini kullandı.

Paltzik, "CBS ve Paramount, tarihin en önemli başkanlık seçiminin son günlerinde en kötü türden seçim müdahalesi ve sahtekarlığı yapmıştır. Başkan Trump bu hayati meseleyi adil ve haklı bir sonuca ulaştırmak için takip edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Aralık 2024'te "60 Minutes" programında Demokrat rakibi Kamala Harris ile yapılan mülakatını yanıltıcı şekilde düzenlediği suçlamasıyla CBS News televizyonuna 20 milyar dolarlık tazminat davası açmıştı.

Dava dilekçesinde CBS'nin ana kaydındaki düzenlemenin, "rakibine yardımcı olmak ve halkı yanıltmak" için "kasıtlı" yapıldığı, bunun Trump'ı haksız yere dezavantajlı hale düşürdüğü savunulmuştu.