Çeçenistan'da Kuran-ı Kerim yakan kişi 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

Çeçenistan Cumhuriyeti'nin başkenti Groznıy'daki Visaitovskiy Şehir Mahkemesinde yapılan duruşmada, Kuran-ı Kerim yakan Juravel, "manevi değerlere hakaret ettiği ve toplumsal düzeni bozduğu" gerekçesiyle suçlu bulundu.

Mahkemede, 20 yaşındaki Juravel'in 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.

Juravel'in avukatı Yuliya Antonova, duruşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, mahkeme kararına itirazda bulunacaklarını söyledi.

Nikita Juravel, Mayıs 2023'te Rusya'nın Volgograd kentindeki bir cami karşısında Kuran-ı Kerim'i yaktığı gerekçesiyle gözaltına alınmış ve Çeçenistan'a sevk edilmişti.