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Dünya

Çek Cumhuriyeti'nde büyük yangın... Alarm seviyesi ilan edildi

Çek Cumhuriyeti'nde benzen taşıyan demiryolu vagonlarında büyük yangın çıktı. Yetkililer, olayın ardından özel bir yangın alarm seviyesi ilan etti.

AA28 Şubat 2025 Cuma 17:32 - Güncelleme:
Çek Cumhuriyeti'nde büyük yangın... Alarm seviyesi ilan edildi
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Çek Cumhuriyeti'nin Olomouc Bölgesi'ne bağlı Hustopece nad Becvou yakınlarında, kimyasal bir madde olan benzen taşıyan beş demir yolu vagonunda yangın çıktı.

Yetkililer, olayın ardından özel bir yangın alarm seviyesi ilan etti. Yangın söndürme çalışmalarına 29 itfaiye ekibi ve bir helikopter katılırken, çevredeki su kaynakları da kullanıldı.

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