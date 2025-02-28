Çek Cumhuriyeti'nde büyük yangın... Alarm seviyesi ilan edildi

Çek Cumhuriyeti'nin Olomouc Bölgesi'ne bağlı Hustopece nad Becvou yakınlarında, kimyasal bir madde olan benzen taşıyan beş demir yolu vagonunda yangın çıktı.

Yetkililer, olayın ardından özel bir yangın alarm seviyesi ilan etti. Yangın söndürme çalışmalarına 29 itfaiye ekibi ve bir helikopter katılırken, çevredeki su kaynakları da kullanıldı.