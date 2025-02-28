Çek Cumhuriyeti'nde büyük yangın... Alarm seviyesi ilan edildi

Çek Cumhuriyeti'nin Olomouc Bölgesi'ne bağlı Hustopece nad Becvou yakınlarında, kimyasal bir madde olan benzen taşıyan beş demir yolu vagonunda yangın çıktı. <img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2025/02/28/37198240.jpg'/><p>Yetkililer, olayın ardından özel bir yangın alarm seviyesi ilan etti. Yangın söndürme çalışmalarına 29 itfaiye ekibi ve bir helikopter katılırken, çevredeki su kaynakları da kullanıldı.</p><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2025/02/28/37198241.jpg'/><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2025/02/28/37198242.jpg'/>