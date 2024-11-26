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Dünya

Çek Genelkurmay Başkanı: Daha fazla profesyonel askere ve daha fazla muvazzaf askere ihtiyacımız var

Çekya Genelkurmay Başkanı Karel Rehka, Rusya'nın Ukrayna'da saldırgan siyasetini artırmaya devam ettiğini, dolayısıyla Çek ordusunun yeni ortak savunma taahhütlerine daha iyi hazırlanabilmesi için daha fazla askeri harcamaya, profesyonel ve muvazzaf askere ihtiyacı olduğunu bildirdi.

AA26 Kasım 2024 Salı 19:07 - Güncelleme:
Çek Genelkurmay Başkanı: Daha fazla profesyonel askere ve daha fazla muvazzaf askere ihtiyacımız var
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Rehka, Çek komutanların katıldığı toplantıda ülke güvenliğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın, Ukrayna ve Batı dünyasına yönelik "saldırgan politikalarını" artırdığını ve Çin, İran ve Kuzey Kore'nin de aralarında bulunduğu ittifaklar kurduğunu belirten Rehka, Ukrayna'daki savaşın, dünyadaki bütün demokratik ülkelere kendilerini savunma ve mukavemet güçlerini artırmalarına ilişkin bir tür uyarı işareti olduğunu savundu.

"DAHA FAZLA MUVAZZAF ASKERE İHTİYAÇ VAR"

Rehka, Rusya'nın söz konusu politikalarına karşı ülkesinin hazırlıklı olması gerektiğine dikkati çekerek, "Yeni ortak savunma taahhütlerine, Çek ordusunun daha iyi hazırlanabilmesi için daha fazla askeri harcamaya, daha fazla profesyonel askere ve daha fazla muvazzaf askere ihtiyacı var." dedi.

Toplantıda konuşan Savunma Bakanı Jana Cernochova da gelecek yıl için savunma bütçesinin gayri safi milli hasılanın yüzde 2'si değil en az yüzde 3 veya 3,5'i olması gerektiğini, ancak bu şekilde ordunun ihtiyaçlarının karşılanabileceğini vurguladı.

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