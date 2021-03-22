Çekilme tarihine günler kala ABD Savunma Bakanı Austin'den sürpriz ziyaret

star.com.tr 22 Mart 2021 Pazartesi 08:55 - Güncelleme: 22 Mart 2021 Pazartesi 08:55

ABD'nin önceki yönetimi, Taliban'la yapılan görüşmelerden sonra Afganistan'dan asker çekme kararı almıştı.

Donald Trump yönetimi geçen yıl, Afganistan'daki yaklaşık 12.000 askerlik varlığını azaltmaya başladı. Geri çekilme, ülkedeki eğitim operasyonlarına ve terörle mücadele misyonlarına devam etmek için en az 8.600 askere ihtiyaç olduğunu iddia eden, Pentagon'daki bazı yetkileri kızdırdı.

Çekilme tarihi olarak belirlenen 1 Mayıs yaklaşırken, ABD'deki yönetim değişikliği akıllara, 'Çekilme rafa mı kaldırılıyor?' sorusunu getirdi.

Öte yandan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Pazar günü Afganistan'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Yerel basında çıkan haberlere göre Austin, Hindistan'dan Kabil'e geldi ve Devlet Başkanı Eşref Gani'nin yanı sıra diğer hükümet yetkilileriyle görüştü.

ABD'li general, kendisiyle seyahat eden gazetecilere, Biden yönetiminin "bu çatışmanın bir şekilde sona ermesiyle" yakından ilgilendiğini söyledi.

Austin, "Her zaman bir şekilde endişeler olacaktır, ancak savaşa bir son ve müzakere edilmiş bir çözüm getirmek için gerekli olan enerjinin, olduğunu düşünüyorum." dedi.

Afganistan'da yaklaşık 20 yıldır devam eden çatışmayı sona erdirme yönündeki son çabalar çok yavaş ilerliyor. Ancak, Afgan hükümeti geçtiğimiz günlerde Biden yönetiminin daveti üzerine önümüzdeki ay Türkiye'de Taliban ile uluslararası bir konferansa katılmayı kabul etti.

TALİBAN: SONUÇLARI OLUR

Taliban müzakere ekibinin bir üyesi olan Süheyl Şahin, Cuma günü yaptığı bir açıklamada, yeni yönetimin önceden kararlaştırılan anlaşmayı yerine getirmemesi durumunda, sonuçların olacağını söyledi.

Süheyl, bu tepkinin ne olacağını belirtmese de, 'anlaşmanın ihlaline' bir "tepki" olacağını söyledi.

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