Çekilmeye karar vermişti... ABD'den Afganistan açıklaması

AA 26 Mayıs 2021 Çarşamba 20:34 - Güncelleme: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 20:34

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horne, yaptığı yazılı açıklamada, Sullivan ve Mohib'in bugün telefon görüşmesi yaptığını belirtti.

"Sullivan, ABD askerleri ülkeden çıkarken ABD'nin Afganistan hükümeti ve Afgan halkıyla yakın ilişki halinde olmayı sürdüreceğini vurguladı." ifadelerine yer veren Horne, iki danışmanın ABD ve Afganistan arasında güçlü ikili ilişkinin önemini vurguladığını aktardı.

ABD'nin Afgan Milli Savunma ve Güvenlik Güçlerine güvenlik yardımlarının yanı sıra Afgan halkına da sivil yardımları sürdürmeyi planladığını belirten Horne, "Sullivan ve Mohib, Afganistan'daki savaşı bitirecek siyasi uzlaşma da dahil ortak hedefler doğrultusunda yakından çalışmayı sürdürme konusunda mutabık kaldı." ifadelerini kullandı.

Horne, görüşmede Sullivan'ın "kalıcı ve kapsamlı bir barış" için Afgan halkının verdiği mücadelenin yanında olduklarını da vurguladığını aktardı.

- ABD'nin Afganistan'dan çekilme süreci

ABD yönetimi 29 Şubat 2020'de Taliban ile anlaşmaya varmış ve 1 Mayıs 2021'de Taliban'la Afganistan'dan tamamen çekileceği konusunda mutabık kalmıştı.

Ancak Başkan Joe Biden yönetimi, 1 Mayıs'tan başlamak üzere 11 Eylül'e kadar tamamen çekilmiş olacaklarını açıklamıştı.

