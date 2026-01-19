İSTANBUL 5°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ocak 2026 Pazartesi / 1 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,3027
  • EURO
    50,1862
  • ALTIN
    6389.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Çekilmeyi kabul etmişlerdi... Terörist elebaşından ateşkes açıklaması
Dünya

Çekilmeyi kabul etmişlerdi... Terörist elebaşından ateşkes açıklaması

Terör örgütü YPG/SDG elebaşlarından Mazlum Abdi kod adlı Ferhat Abdi Şahin, bugün Şam'da Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yla Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması'nı görüşeceklerini söyledi.

AA19 Ocak 2026 Pazartesi 00:35 - Güncelleme:
Çekilmeyi kabul etmişlerdi... Terörist elebaşından ateşkes açıklaması
ABONE OL

Şahin, Erbil merkezli Rudaw televizyonuna yaptığı açıklamada, örgütün işgalindeki Deyrizor ve Rakka illerinden çekilmeyi kabul ettiklerini belirtti.

Bugün Şam'da Cumhurbaşkanı Şara'yla görüşeceklerin kaydeden Şahin, döndükten sonra detaylı bir açıklama yapacağını ifade etti.

Şahin, anlaşmanın detaylarına değinmedi.

ATEŞKES VE TAM ENTEGRASYON ANLAŞMASI

Cumhurbaşkanı Şara'nın taraflar arasında kabul edildiğini duyurduğu anlaşma, örgütün Fırat Nehri'nin doğusundaki Rakka ve Deyrizor illerinden tümüyle çekilmesi, Haseke'deki kamu kurumlarının devlete devredilmesi, tüm sınır kapıları ve enerji kaynaklarının merkezi otoritenin elinde olması ile YPG/SDG unsurlarının bireysel olarak güvenlik güçlerine entegrasyonu gibi hükümler içeriyor.

  • Suriye
  • Terör Örgütü YPG
  • Ateşkes

ÖNERİLEN VİDEO

Adana'da köpek dehşeti: Kadının imdadına bölge esnafı yetişti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.