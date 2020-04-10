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Dünya

Kenya'yı çöl çekirgeleri tehdit ediyor! Gıda krizine yol açabilir

Doğu Afrika ülkesi Kenya'da gıda güvenliğini tehdit eden çöl çekirgelerinin ikinci dalgasının yaşanmasının beklendiği ve ciddi gıda krizi olabileceği noktasında uyarılarda bulunuldu.

IHA10 Nisan 2020 Cuma 13:35 - Güncelleme: 10 Nisan 2020 Cuma 13:35
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Tarımsal üretimi yüzyıllar boyunca tehdit eden ve türünün en tehlikeli çekirgeleri olarak bilinen çöl çekirgeleri, milyonlarca insanın geçim kaynağı olan ekili ve biçili arazileri, otlakları tahrip ediyor. Dünya koronavirüsle savaşmaya devam ederken, Afrika’da çöl çekirgeleri milyonlarca insanı tehdit etmeye devam ediyor. Kenya’ya dikkat çeken uzmanlar ikinci çöl çekirgesi dalgasının gıda güvenliği büyük ölçüde tahrip edeceğini belirtiyor. Uzmanlar Kenya’yı vuracak çöl çekirgesi istilasının bu yılın başında meydana gelenden 20 kat daha büyük olabileceği konusunda uyardı. Koronavirüs salgınıyla da mücadele eden Afrika’da ciddi gıda kıtlığı olabileceği noktasına vurgu yapıldı.

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