Veda ziyaretleri kapsamında geldiği Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da resmi törenle karşılanan Zeman, Sırp mevkidaşı Aleksandar Vucic ile bir araya geldi.



Kültür işbirliğinin güçlenmesi için protokol imzalayan Zeman ve Vucic, ortak basın toplantısı düzenledi.

Çekya Cumhurbaşkanı Zeman, Sırbistan'ın da Ukrayna'da yaptıkları nedeniyle Rusya'yı kınamasını memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Hiçbir ülke komşusuna saldırmamalı, buna izin vermemeliyiz. Bunu Çin'de de dile getirdim. Şahsen Çin, Sırbistan ve Türkiye arabulucu ülkeler olabilir." ifadesini kullandı.

Belgrad'da yenilenen Çekya Evi'nin ekonomik ve kültürel işbirliğini güçlendireceğini söyleyen Zeman, Sırp halkına hem geçmişte hem de bugün gösterdikleri dostluk için teşekkür etti.

Vucic de Zeman'ın Sırbistan'da oldukça sevilen bir lider olduğunu vurgulayarak, "İki ülke ortak birçok projeye imza attı. Bugün de yenilenen Çekya Evi'nin açılışını yapacağız." dedi.



Rusya'nın, Ukrayna'ya saldırısını kınadıklarının altını çizen Vucic, "Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne saygı duyuyoruz. Ukrayna'ya insani yardım göndermeye devam edeceğiz. Sırbistan, Rusya'ya yaptırım uygulamayan ender ülkelerden. Bunu da yaşadığımız yaptırım ve toprak bütünlüğüne ilişkin tecrübelerle açıklayabiliriz." diye konuştu.

Milos Zeman, 5 yıllık görev süresini tamamlarken, Çekya'da 28 Ocak'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini resmi olmayan sonuçlara göre, eski Çekya Genelkurmay Başkanı Petr Pavel kazandı.