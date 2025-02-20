Çekya'da alışveriş merkezinde dehşet

Çekya'da bıçaklı saldırı düzenlendi.
Başkent Prag'ın 110 kilometre doğusundaki Hradec Kralove şehrinde bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.
Polis, olaydan kısa bir süre sonra 16 yaşındaki Çek vatandaşı saldırganın gözaltına alındığını bildirdi.
Çekya polisi, "İhbardan sonraki birkaç dakika içinde olay yerinde olmamıza rağmen, her 2 kurban da müdahale ekiplerinin tüm çabalarına rağmen kurtarılamayacak kadar ciddi yaralanmalara maruz kaldı" açıklamasını yaptı.
Saldırının nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.