Çekya'da alışveriş merkezinde dehşet

Çekya'da bıçaklı saldırı düzenlendi.

Başkent Prag'ın 110 kilometre doğusundaki Hradec Kralove şehrinde bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

Polis, olaydan kısa bir süre sonra 16 yaşındaki Çek vatandaşı saldırganın gözaltına alındığını bildirdi.

Çekya polisi, "İhbardan sonraki birkaç dakika içinde olay yerinde olmamıza rağmen, her 2 kurban da müdahale ekiplerinin tüm çabalarına rağmen kurtarılamayacak kadar ciddi yaralanmalara maruz kaldı" açıklamasını yaptı.

Saldırının nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.