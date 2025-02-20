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Dünya

Çekya'da alışveriş merkezinde dehşet

Çekya'nın Hradec Kralove şehrinde bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken 16 yaşındaki saldırgan gözaltına alındı.

IHA20 Şubat 2025 Perşembe 14:03 - Güncelleme:
Çekya'da alışveriş merkezinde dehşet
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Çekya'da bıçaklı saldırı düzenlendi.

Başkent Prag'ın 110 kilometre doğusundaki Hradec Kralove şehrinde bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

Polis, olaydan kısa bir süre sonra 16 yaşındaki Çek vatandaşı saldırganın gözaltına alındığını bildirdi.

Çekya polisi, "İhbardan sonraki birkaç dakika içinde olay yerinde olmamıza rağmen, her 2 kurban da müdahale ekiplerinin tüm çabalarına rağmen kurtarılamayacak kadar ciddi yaralanmalara maruz kaldı" açıklamasını yaptı.

Saldırının nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

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