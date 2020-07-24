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Dünya

Çekya'da Azerbaycan ve Türkiye Türklerinden Ermenilere karşı protesto

Çekya'da Azerbaycan'ın Prag Büyükelçiliği önünde gösteri düzenleyen bir grup Ermeniye karşı Türkiye ve Azerbaycan Türkleri protesto gösterisi düzenledi.

AA24 Temmuz 2020 Cuma 20:23 - Güncelleme: 24 Temmuz 2020 Cuma 20:23
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Büyükelçilik önünde toplanan çok sayıda gösterici, Azerbaycan ve Türkiye bayraklarının yanı sıra "İşgalci Ermenistan topraklarımızdan çık", "Karabağ Azerbaycan’a aittir" yazılı pankartlar açtı.

Türkiye’nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış da Azerbaycan'ı desteklemek için gösteriye katıldı.

Büyükelçi Bağış’ın gösteriye katılması Türkiye ve Azerbaycan Türkleri tarafından coşkuyla karşılanırken, göstericiler "Bir millet, iki devlet", "Türkiye-Azerbaycan kardeştir" şeklinde slogan attı.

Gösteride, Azerbaycan’ın Prag Büyükelçisi Adiş Mammadov’la el ele veren Bağış, Türkiye’nin Azerbaycan’ın haklı davasına verdiği desteği vurguladı.

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