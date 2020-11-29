Çekya'da hayat normale dönüyor

AA 29 Kasım 2020 Pazar 18:18 - Güncelleme: 29 Kasım 2020 Pazar 18:18

Kovid-19 özel gündemiyle toplanan Bakanlar Kurulunda alınan kararları Sağlık Bakanı Jan Blatny kamuoyuyla paylaştı. Blatny, ülkede salgın nedeniyle 4 olan risk seviyesinin 3’e gerilediğini, bu nedenle bazı kısıtlamaların kaldırılması kararı alındığını ifade etti.

Perşembe’den itibaren hizmet sektörü dahil bütün iş yerlerinin açılacağını aktaran Blatny, restoranların yarım kapasiteyle çalışacağını, iş yerlerinde de belirli sayıda müşteriye hizmet verileceğini duyurdu.

Bakan Blatny, restoran ve barların saat 22.00'ye kadar hizmet vereceğini ve en fazla 4 kişinin bir arada olmasına müsaade edileceğini dile getirerek açık alanlarda da 50 kişinin altındaki etkinliklerin yapılmasına izin verileceğini söyledi.

Son 24 saatte 2 bin 665 yeni vakanın görüldüğü Çekya’da, toplam virüs bulaşan kişi sayısı 518 bin 649’a ulaştı, toplam ölü sayısı ise 87 artarak 8 bin 54’e çıktı.

- MACARİSTAN BUGÜNE KADARKİ EN YÜKSEK GÜNLÜK YENİ VAKA

Macaristan'da son 24 saatte 6 bin 819 vaka ile bugüne kadarki en yüksek günlük yeni vaka tespit edildi. Ülkedeki toplam vaka sayısı 211 bin 527'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 156 artarak 4 bin 672'ye ulaştı.

- Polonya'da vaka sayısı 1 milyona yaklaştı

Polonya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 11 bin 483 yeni vaka görüldü. Bugüne kadar 985 bin 75 vakanın tespit edildiği ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 283 artışla 17 bin 29'a çıktı.