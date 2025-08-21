Çekya'dan barış gücü mesajı: Asker gönderebiliriz

İSTANBUL 31°C / 18°C
Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, Ukrayna'ya barış gücü gönderilmesi durumunda, bu operasyona Çekya'nın da katılabileceğini belirtti.

Radio Prague International'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Pavel, Çek Haber Ajansına (CTK) yaptığı açıklamada, güncel uluslararası meselelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Pavel, Ukrayna'ya barış gücü görevlendirilmesi durumunda Çekya'nın bu operasyona katılabileceğini ve katılmasının uygun da olacağını söyledi.

Çekya'nın olası katılımının bir anlaşmanın şartlarına bağlı olacağını aktaran Pavel, Prag'ın barış için aktif rol oynadığını ve Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının başladığı günden bu yana Ukrayna'yı desteklediğini kaydetti.

Pavel, Ukrayna'nın topraklarından taviz vermesinin uluslararası hukukun ihlali anlamına gelse de bir anlaşmaya varılması için yararlı olabileceğini düşündüğünü belirtti.

Bu tür tavizlerin savaş alanındaki gerçekliği yansıttığını ifade eden Pavel, savaşın yıllarca sürmesini ve dolayısıyla kayıp ve yıkımın artmasını önlemek adına geçici bir toprak kaybının "daha az kötü bir seçenek" olduğunu kaydetti.

Öte yandan Pavel, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'deki sert tutumunun Prag'ın İsrail'i desteklemeye devam etmesini zorlaştırdığını söyledi.

