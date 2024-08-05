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Dünya

Celaya'da işlenen suçları haberleştiren gazeteci öldürüldü

Meksika'nın en tehlikeli suç merkezlerinden biri olarak bilinen Guanajuato eyaletine bağlı Celaya kentinde işlenen suçları haberleştiren ve failleri araştıran Meksikalı gazeteci Alejandro Martinez'in, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

AA5 Ağustos 2024 Pazartesi 11:21 - Güncelleme:
Celaya'da işlenen suçları haberleştiren gazeteci öldürüldü
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Celaya polisi tarafından yapılan açıklamada, korumalarıyla araçla seyahat halindeyken gazeteci Martinez'e başka bir araçtan ateş açıldığı bildirildi.

Açıklamada, Martinez'in, saldırıda yaralanan iki koruması tarafından hastaneye götürüldüğü ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı aktarıldı.

Eyalet savcıları, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Meksikalı gazeteci Martinez'in yönettiği internet sitesinde, ülkenin en tehlikeli suç merkezlerinden biri olarak bilinen Celaya kentinde işlenen suçların haberleştirildiği kaydedildi.

Martinez'in Celaya kentinde işlenen suçları ve bu suçla bağlantılı kişileri araştırdığı ifade edildi.

Tehdit mesajları almasının ardından Martinez'e, polis tarafından iki koruma tahsis edilmişti.

Guanajuato eyaleti, yüksek cinayet oranıyla dikkati çekiyor. Eyalette cinayet vakalarının, yeni nesil Jalisco karteli ve "Santa Rosa de Lima Cartel" isimli suç örgütü arasındaki çatışmalar dolayısıyla fazla olduğu tahmin ediliyor.

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