Celtic'ten İşgalci İsrail'e destek: Filistin'i destekleyenlerin kombineleri iptal edildi

İngiliz basınında yer alan haberlerde İskoçya temsilcisi Celtic Kulübü'nün, Filistin'e destek veren "Yeşil Tugay" (Green Brigade) grubuna üye taraftarların, kombine biletleriyle iç saha maçlarına katılmasını yasakladığı kaydedildi. Yasak taraftar grubunun üyelerine elektronik postayla gönderildi.

Haberde, kararın Atletico Madrid ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçta taraftarların tribünlerde Filistin bayrakları açmasının ardından geldiğine vurgu yapıldı.

Kulübün "Yeşil Tugay" üyelerinin gösterileri nedeniyle daha önce iki kez para cezası aldığı ve UEFA'nın daha fazla disiplin cezası vermesinden çekindiği belirtildi.