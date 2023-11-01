İSTANBUL 24°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Kasım 2023 Çarşamba / 18 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,3135
  • EURO
    29,9827
  • ALTIN
    1806.14
  • BIST100
    7514.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Celtic'ten İşgalci İsrail'e destek: Filistin'i destekleyenlerin kombineleri iptal edildi
Dünya

Celtic'ten İşgalci İsrail'e destek: Filistin'i destekleyenlerin kombineleri iptal edildi

İskoçya temsilcisi Celtic Kulübü, Filistin'e destek veren 'Yeşil Tugay' (Green Brigade) grubuna üye taraftarlarının iç saha maçlarına gelmesini yasakladı.

AA1 Kasım 2023 Çarşamba 01:19 - Güncelleme:
Celtic'ten İşgalci İsrail'e destek: Filistin'i destekleyenlerin kombineleri iptal edildi
ABONE OL

İngiliz basınında yer alan haberlerde İskoçya temsilcisi Celtic Kulübü'nün, Filistin'e destek veren "Yeşil Tugay" (Green Brigade) grubuna üye taraftarların, kombine biletleriyle iç saha maçlarına katılmasını yasakladığı kaydedildi. Yasak taraftar grubunun üyelerine elektronik postayla gönderildi.

Haberde, kararın Atletico Madrid ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçta taraftarların tribünlerde Filistin bayrakları açmasının ardından geldiğine vurgu yapıldı.

Kulübün "Yeşil Tugay" üyelerinin gösterileri nedeniyle daha önce iki kez para cezası aldığı ve UEFA'nın daha fazla disiplin cezası vermesinden çekindiği belirtildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.