Cemal Hicazi'nin İslam düşmanı Robinson'a karşı zaferi! Mahkeme kararını verdi

star.com.tr 22 Temmuz 2021 Perşembe 17:52 - Güncelleme: 22 Temmuz 2021 Perşembe 17:52

2018'de Almondbury School'da Suriye uyruklu Cemal Hicazi'nin saldırıya uğradığı ana ait görüntüler, sosyal medyada büyük tepkiye neden olmuştu.



Görüntüleri paylaşan aşırı sağcı ve İslam karşıtı Tommy Robinson, 'Hicazi'nin masum olmadığını" ve 'bir kızı dövdüğünü, bir diğer çocuğu bıçaklamakla tehdit ettiğini' iddia etmişti.

Bunun üzerine Hicazi'nin ailesi, asıl adı Stephen Yaxley-Lennon olan ve Tommy Robinson'u mahkemeye verdi. Dava dilekçesinde, İslam karşıtı isim, Facebook mesajlarıyla Cemal hakkında asılsız ve karalayıcı yalanlar yaymakla suçlandı.

Ailenin avukatı Tasnime Akunjee, 'Stephen Yaxley-Lennon'a karşı tazminat davası için başvuruda bulunuyoruz. İddia, Yaxley-Lennon'ın 2018'in ikinci yarısında Cemal hakkında yaptığı karalayıcı yorumlardan ileri geliyor.' dedi.

TAŞINMAK ZORUNDA KALDI

Cemal, Robinson'ın mesajlarının ardından tehditler aldıklarını ve Huddersfield kasabasındaki evlerinden ayrılıp başka bir şehre taşınmak zorunda kaldıklarını söyledi. Mesajlarda belirtilen kızlarla hiç konuşmadığını söyleyen Cemal, "Kanunu ihlal etti ve umarım (mahkeme) aynı görüşü paylaşır. Bu mesajları yazdığında, insanların benim hakkımda yanlış düşünmesini sağladı. Gerçekten endişelendim çünkü insanlar 'Cemal iyi bir insan değil' diye düşünüyordu" ifadelerini kullandı.

KARAR VERİLDİ

Davaya bakan Yargıç Matthew Nicklin, sonuçların özellikle genç için ağır olduğunu söylerken, öğrencinin "ölüm tehditleri ve aşırılık yanlısı söylemlere maruz kaldığını' belirtti.

Yargıç Matthew Nicklin, "Sanığın bu çılgınlığa katkısı, davacıyı masum bir kurbandan çok uzak şiddetli bir saldırgan olarak göstermek için kasıtlı bir çabaydı. Tamamen tahmin edilebileceği gibi, Hicazi daha sonra, evini terk etmek ve eğitimini bırakmak zorunda kalmasına yol açan istismarın hedefi haline geldi."

Mahkeme, Irkçı ve İslam düşmanı Robinson'un, 100 bin sterlin tazminat ödenmesine karar verdi.

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