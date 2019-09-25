'Cemal Kaşıkçı’yı biz değil ajanlarımız öldürdü' BM 74. Genel Kurulu için ABD’de bulunan Suudi Arabistan’ın Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil Cubeyr, ülkesinin Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’yı öldürmediğini ancak resmi bir karar verilmeden Suudi hükümetinin ajanları tarafından öldürüldüğünü söyledi.