Cenazede dikkat çeken görüntü! Putin bu çantayla geldi

Ukrayna'ya askeri harekat kararıyla dünyayı karşısına alan Rusya lideri Vladimir Putin, geçtiğimiz gün hayatını kaybeden aşırı sağcı Rus siyasetçi Vladimir Jirinovski'nin cenaze törenine katıldı.

Moskova'daki cenaze törenine katılan Putin'in gelişi öncesinde, güvenlik sebebiyle salonda bulunanların tamamı dışarı çıkarıldı.

Putin'in korumalarının birinin elindeki çantada ise Rusya'nın nükleer silahlarını kontrol eden sistem olduğu iddia edildi. İngiliz medyası Putin'in saldırı tehlikesine karşı 'nükleer çanta'yı yanından ayırmadığını iddia etti.