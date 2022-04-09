İSTANBUL 21°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Nisan 2022 Cumartesi / 8 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,7443
  • EURO
    16,0958
  • ALTIN
    923.442
  • BIST100
    2393.39
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Cenazede dikkat çeken görüntü! Putin bu çantayla geldi
Dünya

Cenazede dikkat çeken görüntü! Putin bu çantayla geldi

Rus siyasetçi Jirinovski'nin cenaze törenine katılan Rusya Devlet Başkanı Putin'in korumalarının birinin elindeki Rusya'nın nükleer silahlarını kontrol eden çanta dikkat çekti.

9 Nisan 2022 Cumartesi 12:00 - Güncelleme: 9 Nisan 2022 Cumartesi 12:00
ABONE OL

Ukrayna'ya askeri harekat kararıyla dünyayı karşısına alan Rusya lideri Vladimir Putin, geçtiğimiz gün hayatını kaybeden aşırı sağcı Rus siyasetçi Vladimir Jirinovski'nin cenaze törenine katıldı.

Moskova'daki cenaze törenine katılan Putin'in gelişi öncesinde, güvenlik sebebiyle salonda bulunanların tamamı dışarı çıkarıldı.

Putin'in korumalarının birinin elindeki çantada ise Rusya'nın nükleer silahlarını kontrol eden sistem olduğu iddia edildi. İngiliz medyası Putin'in saldırı tehlikesine karşı 'nükleer çanta'yı yanından ayırmadığını iddia etti.

  • Vladimir Putin
  • Rusya
  • nükleer çanta

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.