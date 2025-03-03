Haaretz gazetesinin haberine göre, cenazesi 27 Şubat'ta teslim edilen esir Itzik Elgarat için düzenlenen defin töreninde konuşan Danny Elgarat, "Itzik, Başbakan'ın kazdığı mezara defnediliyorsun. Başarısız olduk. Yeterince çaba göstermedik. Netanyahu bizi yendi ve sen esaretten dönemedin. Ölümüne sebep olan düşman, seni kaçıran değil, seni terk edendir." ifadeleriyle Netanyahu'ya tepki gösterdi.

Başbakan Netanyahu'nun "kendi iktidarını ayakta tutmak için esirleri kaderine terk ettiğini" vurgulayan Danny Elgarat, şöyle devam etti:

"Sonunda başbakanınız (esir takası anlaşmasını) baltalayarak ve sizi görmezden gelerek hepinizi alt etti. Sizi göz ardı eden ve esirleri kurtararak sizi hayata döndürme olasılığını baltalayan devlet artık bir Yahudi devleti değildir. Başarısız oldum ve bunun tüm sorumluluğunu üstleniyorum. Netanyahu, senin ve yaşamını yitiren diğerleri için verdiğim savaşta beni yendi. Rejiminin ayakta kalmasını sizin hayatta kalmanızdan daha çok istiyor."

Itzik Elgarat'ın cenazesi, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşaması kapsamında yapılan esir değişiminin son turunda teslim edilmişti.

Anlaşmanın birinci aşamadaki esir takaslarında, İsrail hapishanelerindeki 1700'ün üzerinde Filistinli esir serbest bırakılırken Gazze'deki 25 esir ve İsrail saldırılarında ölen 8 esirin cenazesi teslim edildi. Ayrıca Gazze'deki 5 Taylandlı esir de salıverildi.

İsrail'de muhalefet ve esir yakınları Başbakan Netanyahu'yu uzun süredir ateşkes ve esir takası anlaşmasına varılmasını engellemekle suçluyor ve esirlerin bir an önce geri getirilmesi için ülke çapında protestolar düzenliyordu.



Esir takasıyla serbest bırakılmıştı! İsrail özgürlük sevincini acıya dönüştürdü