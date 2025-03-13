Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs toplantısı, 17-18 Mart tarihlerinde İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılacak. Toplantıya, Kıbrıs Türk tarafı, Kıbrıs Rum tarafı ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere katılacak.

TÜRKİYE'Yİ BAKAN FİDAN TEMSİL EDECEK

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) temsilen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başkanlığında üst düzey bir heyet Cenevre'ye gidecek. KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Başbakan Ünal Üstel ile siyasi partilerin genel başkanları ve temsilcileri toplantıya katılacak.

Türkiye'yi temsilen ise Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katılması beklenirken, Yunanistan'dan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis toplantıda ülkelerini temsil edecek. İngiltere'nin ise toplantıda daha düşük seviyede temsil edilmesi bekleniyor.

Toplantıyı Kuzey Kıbrıs Türk basınından çok sayıda gazeteci de takip edecek.

TOPLANTI PROGRAMI

BM tarafından paylaşılan taslak programa göre, 5+1 formatındaki gayriresmi toplantı, 17 Mart'ta yerel saatle 19.00'da Genel Sekreteri Antonio Guterres'in heyet başkanları onuruna vereceği akşam yemeğiyle başlayacak. Toplantılar 18 Mart'ta 09.00'da BM Genel Sekreteri ile heyet başkanları arasındaki ikili görüşmelerle devam edecek. Bu görüşmelere heyet başkanlarıyla birlikte beş kişilik delegasyonlar katılacak.

Ardından, 11.30'da BM'nin Cenevre Ofisi'nde geniş formattaki 5+1 toplantısı düzenlenecek. Toplantıda, BM Genel Sekreteri açılış konuşmasını yapacak, ardından heyet başkanları söz alacak. Toplantı öncesinde, "aile fotoğrafı" çekimi gerçekleştirilecek. Toplantının, yerel saatle 14.30'da tamamlanması planlanıyor.

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