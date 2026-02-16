İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Şubat 2026 Pazartesi / 29 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,7168
  • EURO
    51,8983
  • ALTIN
    7033.03
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Cenevre'de kritik zirve: Toprak masada

Rusya, ABD ve Ukrayna heyetleri 17-18 Şubat'ta Cenevre'de bir araya geliyor. Kremlin Sözcüsü Peskov, görüşmelerde toprak başlığının masada olacağını vurguladı

AA16 Şubat 2026 Pazartesi 13:46 - Güncelleme:
Cenevre'de kritik zirve: Toprak masada
ABONE OL

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya, ABD ve Ukrayna arasında krizin çözümüne ilişkin 17-18 Şubat'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılacak üçlü görüşmelerde toprak meselesinin ele alınacağını belirterek, "Bu konular taleplerimizle ilgilidir." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konuları değerlendirdi.

Rusya, ABD ve Ukrayna arasında krizin çözümüne ilişkin 17-18 Şubat'ta Cenevre'de yapılacak üçlü görüşmelerin üçüncü turuna ilişkin konuşan Peskov, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'deki görüşmelerde güvenlik konularının ele alındığına işaret etti.

Peskov, "Bu sefer, toprak sorunu ve diğer hususlar dahil olmak üzere daha geniş bir yelpazedeki konular istişare edilecek. Bu konular taleplerimizle ilgilidir." diye konuştu.

Rus heyetine, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy'nin başkanlık edeceğini aktaran Peskov, "Bu sefer heyetimiz daha geniş olacak. Heyetimizde Medinskiy'den başka (Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail) Galuzin ve diğer yetkililer de yer alacak." ifadelerini kullandı.

Peskov, Putin'in Rus müzakerecilerle sürekli temas halinde olduğunu ve onlara gerekli talimatları verdiğini vurguladı.

İngiltere, İsveç, Fransa, Almanya ve Hollanda'nın Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın Güney Amerika'daki zehirli ok kurbağalarında bulunan ölümcül toksinle zehirlenerek hapishanede öldüğü yönündeki açıklamasına ilişkin ise Peskov, "Bunu olumsuz karşılıyoruz. Bu suçlamaları kesinlikle reddediyoruz. Bunlar taraflı ve asılsız." şeklinde konuştu.

- UKRAYNA KRİZİNİN ÇÖZÜMÜNE İLİŞKİN MÜZAKERELER

Rusya, ABD ve Ukrayna arasındaki üçlü müzakerelerin ilk ve ikinci turu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de 23-24 Ocak'ta ve 4-5 Şubat'ta yapılmıştı.

Kremlin Sözcüsü Peskov, geçen hafta, Rusya, ABD ve Ukrayna arasında krizin çözümüne ilişkin üçlü görüşmelerin üçüncü turunun 17-18 Şubat'ta Cenevre'de yapılacağını, Rus heyetine, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy'nin başkanlık edeceğini bildirmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

5 kadın yolcu ve taksici birbirine girdi: Taksimetreyi kabul etmeyip, ücretin yarısını bile ödemediler

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.