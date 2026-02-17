İSTANBUL 17°C / 7°C
17 Şubat 2026 Salı
Dünya

Cenevre'de nükleer pazarlık başladı: İran ABD'ye şartlarını iletti

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Tahran yönetiminin nükleer konulara ilişkin yaklaşımını, yaptırımların kaldırılması talebini ve olası bir anlaşmanın çerçevesine dair görüşlerini Amerikan tarafına ilettiğini bildirdi.

IHA17 Şubat 2026 Salı 13:33 - Güncelleme:
Cenevre'de nükleer pazarlık başladı: İran ABD'ye şartlarını iletti
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Cenevre'deki görüşmelerin yerel saatle 10.00'da başladığını ifade ederek, İran'ın, nükleer konuları, yaptırımların kaldırılması ve herhangi bir anlaşmanın çerçevesi hakkındaki görüşlerinin Amerikan tarafına iletildiğini bildirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, Cenevre'deki görüşmelerin yerel saatle 10.00'da başladığını söyleyerek hem İran hem de ABD heyetlerinin görüşmelere katıldığını ve Umman tarafı aracılığıyla mesaj alışverişinin fiilen başladığını açıkladı. ABD heyetinin sabah saatlerinde Umman Dışişleri Bakanı Al-Busaidi ile görüşmelerde bulunduğunu kaydeden Bekayi, İran'ın, nükleer konuları, yaptırımların kaldırılması ve herhangi bir anlaşmanın çerçevesi hakkındaki görüşlerinin Amerikan tarafına iletildiğini bildirdi. Her iki tarafın da görüşlerini Umman Dışişleri Bakanı Seyid Bedir bin Hamad Al-Busaidi'ye ilettiğini kaydeden Bekayi, görüşmelerin ana konusunun nükleere ilişkin konular olduğunu sözlerine ekledi.

UAEA İLE GÖRÜŞME

İran ve Uluslrarası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile dün görüşmeler yapıldığını aktaran Bekayi, bugün de ABD heyeti ile UAEA Başkanı arasında benzer görüşmelerin yapıldığı sözlerine ekledi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin Birleşmiş Milletler'de uluslararası bir toplantıya katılacağını ve İran'ın pozisyonunu aktaracağını bildiren İranlı Sözcü, görüşmelerin öğleden sonra da devam etmesinin beklendiğini bildirdi.

  • İran Nükleer Anlaşma
  • Yaptırımların Kaldırılması
  • Amerika İle Görüşme

