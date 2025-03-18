Cenevre'de Türkiye'nin de olduğu kritik zirve! Türk tarafından dikkat çeken mesaj

Genişletilmiş formatlı gayriresmi Kıbrıs toplantısı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in heyet başkanları için verdiği akşam yemeğiyle başladı.

Yemeğin ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, görüşmede Kıbrıs meselesinin yanı sıra diğer konuları da ele aldıklarını kaydetti.

Tatar, Kıbrıs meselesinin çok uzun bir konu olduğunu ve dünyadaki birçok konuyla meşgul olan BM'nin Kıbrıs meselesine de pozitif bakması gerektiğini söyledi.

Kıbrıs Türkleri ile Rumlar arasındaki işbirliğinin önemine işaret eden Tatar, "Şu anda iki yakın tarafın işbirliğine odaklanıyoruz. Hep geçmişi unutmak ve ileriye bakmak gerektiğini söylüyorum. Yapıcı ve bize yakışır bir şekilde ileriye nasıl bakacağımızı, bütün değerlerimiz ve çabalarımızla memleketimizin geleceğini nasıl şekillendirebileceğimize odaklanmalıyız. Türkiye'nin desteği bizim için önemli. Sayın Genel Sekreter Antonio Guterres'in, Kıbrıs'taki mesele ve sorunların giderilmesi için daha fazla gayret etmesi lazım." ifadelerini kullandı.

Tatar, bu toplantının misyonunun Ada'daki işbirliği kültürünün geliştirilmesi olduğunu vurgulayarak, mesajlarının Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) yetkilileri tarafından da anlaşılmasını umduklarını dile getirdi.

Guterres tarafından bir otelde verilen yemeğe, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, GKRY lideri Nikos Hristodulidis, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ve Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığında Avrupa ve Kuzey Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Stephen Doughty beraberindeki heyetler katıldı.

- GÖRÜŞMELER BUGÜN DE SÜRECEK

Kıbrıs meselesinde ileriye dönük bir yol belirlenmesi için görüş alışverişinde bulunulması öngörülen toplantı, bugün de devam edecek.

Guterres, görüşmelerin ikinci gününde, sabah saatlerinde heyetlerle ayrı ayrı bir araya gelecek. Genel Sekreter ile yapılacak ikili toplantılarda heyet başkanlarına 5 kişi eşlik edecek.

Daha sonra TSİ 13.30'da BM Cenevre Ofisi'nde tüm tarafların katılımıyla Kıbrıs konulu genişletilmiş formattaki toplantı başlayacak ve toplantının TSİ 16.30'da sona ermesi öngörülüyor.

Öncesinde "aile fotoğrafı" çekilecek toplantı, Guterres'in açılış konuşmasıyla başlayacak ve daha sonra heyet başkanları söz alacak.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Tatar, BM Cenevre Ofisi'nde basın toplantısı düzenleyecek.

BM Genel Sekreteri Guterres'in ise görüşmelerin ardından basın toplantısı düzenlemesi öngörülmüyor.

- TARAFLAR ARASINDA ORTAK ZEMİN YOK

Kıbrıs'taki taraflar arasında ortak zeminin bulunmaması, Kıbrıs görüşmelerinde resmi müzakere sürecine geçilmesinin önünde engel teşkil ediyor.

Türk tarafı, özellikle Ekim 2020'de KKTC'de Ersin Tatar'ın Cumhurbaşkanı seçilmesiyle, "egemen eşitliğe ve Kıbrıs'ta iki devletin işbirliğine dayalı çözüm" tezini savunuyor.

Bu çerçevede Kıbrıs meselesine adil, kalıcı ve sürdürülebilir çözümün önünü açacak resmi müzakerelerin başlaması için öncelikle Kıbrıs Türklerinin egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüsünün uluslararası toplum tarafından tescil edilmesinin gerektiği vurgulanıyor.

Bu tez, gerek Tatar gerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk yetkililer tarafından başta BM olmak üzere uluslararası tüm muhataplara aktarıldı ve aktarılmaya devam ediliyor.

Kıbrıs Rum kesimi yetkilileri ise daha önce uzun yıllar müzakere edilen, iki toplumlu, iki kesimli ve iki kurucu devletli federasyon modelini desteklemekte ısrarlı olduğunu bildiriyor.

Daha önce Türk tarafının iyi niyeti ve pozitif yaklaşımına rağmen birçok kez müzakere masasında bu çözüm modelini reddeden Rum kesiminin bu tutumu eleştiriliyor.

