Dünya

Cenin ve Tulkerim'de korkunç tablo: Bir yılda 2 bin 300 Filistinli kaçırıldı

Soykırımcı İsrail'in “Demir Duvar” adıyla başlattığı saldırılar, Batı Şeria'nın kuzeyinde ağır bir insanlık tablosu ortaya koydu. Cenin ve Tulkerim'de bir yılda 2 bin 300 Filistinli alıkonulurken, on binlerce kişi zorla yerinden edildi, mülteci kampları harabeye döndü.

AA20 Ocak 2026 Salı 20:39 - Güncelleme:
Cenin ve Tulkerim'de korkunç tablo: Bir yılda 2 bin 300 Filistinli kaçırıldı
Filistinli Esirler Cemiyeti, İsrail saldırılarının başlamasıyla on binlerce Filistinlinin zorla yerinden edildiğini aktardı.

İsrail'in 21 Ocak 2025'te başlayan "Demir Duvar" isimli saldırısıyla işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Cenin ve Tulkerim kentlerinde, on binlerce Filistinlinin zorla yerinden edilmesine ek olarak kentlerdeki altyapının da yerle bir edildiği kaydedildi.

Bölgedeki Cenin, Tulkerim ve Nur Şems mülteci kamplarında, 2 bin 300 Filistinlinin İsrail askerleri tarafından alıkonularak gözaltına alındığı vurgulandı.

Zorla yerinden edilen Filistinlilerin evlerinin bu süre zarfında askeri karakollara ve soruşturma merkezlerine dönüştürüldüğü, çok sayıda Filistinlinin fiziki işkenceye maruz bırakıldığı aktarıldı.

Açıklamada, İsrail askerlerinin Filistinlileri canlı kalkan olarak kullandığı, yüzlerce evin yıkıldığı ve Filistinlilere dayatmalarda bulunulduğu ifade edildi.

4 BİN FİLİSTİNLİ ZORLA YERİNDEN EDİLDİ

Öte yandan işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusunun saldırılarına ek olarak Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları sonucunda, yaklaşık 4 bin Filistinli zorla yerinden edildi.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Ocak 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da yaklaşık 4 bin Filistinlinin oluşturduğu 700'den fazla ailenin zorla yerinden edildiğini kaydetti.

Zorla yerinden edilme vakalarının genellikle Batı Şeria'nın C Bölgesi'ndeki bedevi toplulukları hedef aldığı belirtildi.

Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te şiddetli saldırılar başlatan İsrail, aynı dönemde işgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik saldırılarını da yoğunlaştırdı.

Batı Şeria'daki Filistinliler, İsrail ordusunun yanı sıra topraklarını gasbeden İsrailli yerleşimcilerin artan saldırılarına da maruz kaldı.

Ayrıca İsrail, bölgede statükoyu değiştirerek ilhaka yönelik attığı adımları sıklaştırdı ve yeni yasa dışı yerleşimler kurma kararı aldı.

Filistin makamlarının paylaştığı verilere göre, Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarından 1100'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 11 bin kişi yaralandı ve 21 binden fazla kişi gözaltına alındı.

