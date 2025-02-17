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Dünya

CENTCOM: Huraseddin örgütünün üst düzey yetkilisi öldürüldü

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'de düzenlenen operasyonda, terör örgütü El Kaide ile bağlantılı Huraseddin (Had) örgütünün üst düzey bir finans ve lojistik yetkilisinin öldürüldüğünü bildirdi.

AA17 Şubat 2025 Pazartesi 07:58 - Güncelleme:
CENTCOM: Huraseddin örgütünün üst düzey yetkilisi öldürüldü
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CENTCOM'dan yapılan yazılı açıklamada, "15 Şubat'ta CENTCOM kuvvetleri, kuzeybatı Suriye'de El Kaide'ye bağlı Huraseddin terör örgütünün üst düzey bir finans ve lojistik yetkilisini hedef aldıkları ve öldürdükleri hassas bir hava saldırısı gerçekleştirdi." ifadesi kullanıldı.

Hava saldırısının, CENTCOM'un "teröristlerin ABD, müttefikleri ve ortaklarına, sivillere ve askeri personele karşı bölge genelinde ve ötesinde saldırı planlama, organize etme ve gerçekleştirme çabalarını bozma ve etkisiz hale getirme yönündeki süregelen kararlılığının parçası" olduğu vurgulandı.

Açıklamada, CENTCOM'un ABD ve müttefik personeline saldırmayı planlayan gruplara karşı mücadelesini sürdüreceği kaydedildi.

  • CENTCOM
  • Huraseddin

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