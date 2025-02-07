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Dünya

CENTCOM Komutanı Kurilla, İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi ile görüştü! Operasyonel hazırlık süreçleri masaya yatırıldı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) General Michael Erik Kurilla, İsrail'de Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ile görüştü.

AA7 Şubat 2025 Cuma 18:12 - Güncelleme:
CENTCOM Komutanı Kurilla, İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi ile görüştü! Operasyonel hazırlık süreçleri masaya yatırıldı
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İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Kurilla'nın Halevi'nin daveti üzerine İsrail'e geldiği belirtildi.

İkilinin, "bölgesel stratejik durum, İsrail ve ABD orduları arasındaki işbirliği ve Orta Doğu'daki tehditlere karşı hareket tarzı" konularını ele alan bir görüşme yaptığı aktarıldı.

Ayrıca, "yakın ve uzak cephelerde ortaya çıkması beklenen muhtemel senaryoların da görüşüldüğü ve operasyonel hazırlık süreçlerinin masaya yatırıldığı" kaydedildi.

Toplantıya üst düzey İsrail ordusu yetkililerinin de katıldığı belirtildi.

Ziyaretin ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülkesinin Gazze Şeridi'ni devralacağını söylemesinin ardından ABD güçlerinin Gazze'ye girip girmeyeceği sorusunun gündeme geldiği günlerde yapılması dikkati çekti.

Wall Street Journal'ın ABD Savunma Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberinde ise CENTCOM'un Trump'ın Gazze'yi "devralma" niyetinin ardından bölgeye girme planları yapmadığı ifade edilmişti.

TRUMP'IN GAZZE PLANI

Trump, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen yerle bir olmuş devasa bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını ileri sürmüştü.

Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını savunmuştu.

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