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Dünya

CENTCOM Komutanı Lübnan'da! Hizbullah yanlıları protesto etti

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral McKenzie ile askeri iş birliğini görüştü. Beyrut'ta toplanan Hizbullah destekçisi ise ABD'li askeri heyetin Lübnan ziyaretini protesto etti.

AA08 Temmuz 2020 Çarşamba 17:27 - Güncelleme: 08 Temmuz 2020 Çarşamba 17:27
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Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Avn, ülkesini ziyaret eden ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth F. McKenzie ve beraberindeki heyeti başkent Beyrut'ta bulunan Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Görüşmede, ABD ile Lübnan ordularının donanma ve askeri eğitim alanındaki iş birliğinden övgüyle söz eden Avn, iki ülke arasındaki askeri iş birliğinin daha da ileri taşınması temennisinde bulundu.

Avn, Lübnan ordusunun 2017'de Suriye sınırı yakınında terör örgütü DEAŞ'a karşı düzenlediği operasyon sırasında da ABD'den destek aldığını hatırlattı.

McKenzie de ABD'nin, ülkesinin bağımsızlık ve egemenliğini savunan Lübnan ordusuna desteğinin süreceğini söyledi.

- HİZBULLAH DESTEKÇİLERİNDEN ABD'Lİ HEYETE PROTESTO

Öte yandan Beyrut'ta toplanan Hizbullah destekçisi bir grup, ABD'li askeri heyetin Lübnan ziyaretini protesto etti.

ABD'li heyetin Uluslararası Refik Hariri Havalimanı'ndan Beyrut'ta geçiş güzergahında bir grup eylemci tarafından düzenlenen gösteride, Hizbullah flamaları eşliğinde ABD karşıtı sloganlar atıldı.

ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, McKenzie ve beraberindeki heyetin, Lübnanlı üst düzey siyasi ve askeri yetkililerle görüşmek üzere Beyrut'a bir günlük ziyarette bulunduğu ifade edildi.

ABD, Lübnan ordusuna askeri yardımda bulunan ülkelerin başında geliyor. Washington yönetiminin 2005'ten bu yana Lübnan'a 2 milyar dolardan fazla yardım yaptığı ifade ediliyor.

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