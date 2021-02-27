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Dünya

CENTCOM liderinden dikkat çeken açıklama: Türkiye durmaz

CENTCOM'un lideri orgeneral Kenneth Frank McKenzie Türkiye ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki faaliyetlerini durdurmayacağını ifade eden McKenzie, Ankara'nın bölgede etkin bir şekilde rol oynamaya devam edeceğini söyledi.

27 Şubat 2021 Cumartesi 08:31 - Güncelleme: 27 Şubat 2021 Cumartesi 08:31
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ABD Merkez Komutanlığı'nın (CENTCOM) başındaki orgeneral Kenneth Frank McKenzie, Türkiye'yi "büyük bir NATO müttefiki" olarak tanımlayarak, terör örgütü PKK ile ilgili çok makul ve anlaşılır güvenlik kaygıları olduğunu söyledi.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki faaliyetlerini durdurmayacağını ifade eden ABD Merkez Komutanlığı'nın (CENTCOM) başındaki orgeneral Kenneth Frank McKenzie, Ankara'nın bölgede etkin bir şekilde rol oynamaya devam edeceğini kaydetti.

Beyrut Enstitüsü'nün kurucu başkanı Raghida Dergham ile Zoom üzerinden görüşen McKenzie, Suriye'de ana gövdesini terör örgütü YPG'nin oluşturduğu SDG ile DEAŞ'a karşı savaşta çalışmaya devam edeceklerini de kaydetti.

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