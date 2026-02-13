İSTANBUL 16°C / 8°C
13 Şubat 2026 Cuma / 26 Saban 1447
  CENTCOM son durumu açıkladı... Binlerce DEAŞ mensubu Irak'a nakledildi
Dünya

CENTCOM son durumu açıkladı... Binlerce DEAŞ mensubu Irak'a nakledildi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'deki DEAŞ'lı teröristlerin Irak'a naklinin dün gece tamamlandığını bildirdi.

13 Şubat 2026 Cuma 15:49
CENTCOM son durumu açıkladı... Binlerce DEAŞ mensubu Irak'a nakledildi
ABONE OL

CENTCOM'dan yapılan yazılı açıklamada, 21 Ocak'ta başlayan ve 23 gün süren süreçte 5 bin 700'den fazla DEAŞ mensubu erkeğin Irak'a nakledildiği belirtildi.

Suriye'deki DEAŞ mensuplarının Irak'a naklinin dün akşam yapılan uçuşla tamamlandığı ifade edildi.

Terör örgütü DEAŞ mensuplarının Irak'a sevkinin ABD ve koalisyon güçleri tarafından yürütüldüğü kaydedildi.

CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper'ın Irak yönetimine teşekkür ettiği ve DEAŞ mensuplarının naklinin "bölgesel güvenlik için hayati önem taşıdığını" dile getirdiği aktarıldı.

Suriye ordusunun Fırat Nehri'nin batısındaki terör örgütü YPG'nin işgalindeki bölgelere yönelik operasyonların ardından CENTCOM, bu bölgelerdeki DEAŞ mensuplarını Irak'a nakletmeye başlamıştı.

