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Dünya

CENTCOM Yemen'de Husilerin gemisavar füzesini vurdu

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Yemen'de İran destekli Husiler tarafından fırlatılan gemisavar füzesinin vurulduğunu duyurdu.

IHA31 Ocak 2024 Çarşamba 13:12 - Güncelleme:
CENTCOM Yemen'de Husilerin gemisavar füzesini vurdu
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ABD, Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nde ticari gemileri hedef alan Yemen'deki Husilere yönelik operasyonlarını sürdürüyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) yapılan açıklamada, İran destekli Husilerin yerel saatle 23.30 civarında Kızıldeniz'e doğru gemisavar seyir füzesi ateşlediği, füzenin USS Gravely (DDG 107) savaş gemisi tarafından vurulduğu bildirildi. Bölgede herhangi bir yaralanma veya hasar olmadığı aktarıldı.

KIZILDENİZ'DEKİ GERİLİM

İran destekli Husiler, Gazze'deki saldırılar sona erene kadar İsrail'e giden tüm gemileri hedef alacaklarını belirtmişti. Husilerin 19 Kasım'dan bu yana Kızıldeniz'deki saldırılarından küresel tedarik zinciri olumsuz etkilenmişti. ABD ise ticari ve savaş gemilerine yönelik saldırılara karşılık defalarca Husilere ait askeri noktalara hava saldırısı düzenlemişti.

  • ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı
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