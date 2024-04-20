İSTANBUL 15°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Nisan 2024 Cumartesi / 12 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,5038
  • EURO
    34,7826
  • ALTIN
    2499.53
  • BIST100
    9693.46
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • CENTCOM'dan ''Irak'ta hava saldırısı düzenledikleri'' iddiasına cevap
Dünya

CENTCOM'dan ''Irak'ta hava saldırısı düzenledikleri'' iddiasına cevap

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Irak'ta hava saldırıları düzenledikleri yönündeki haberleri yalanladı.

AA20 Nisan 2024 Cumartesi 07:33 - Güncelleme:
CENTCOM'dan ''Irak'ta hava saldırısı düzenledikleri'' iddiasına cevap
ABONE OL

Komutanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "ABD'nin bugün Irak'ta hava saldırıları düzenlediğini iddia eden bazı haberler bulunmaktadır. Bu haberler doğru değildir. ABD bugün Irak'ta herhangi bir hava saldırısı gerçekleştirmemiştir." ifadeleri yer aldı.

Irak'ın Babil vilayetinde Şii milis güçlerden oluşan Haşdi Şabi'ye bağlı karargaha hava saldırısı düzenlenmiş, 7 kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili olarak Haşdi Şabi önce "Facebook" hesabından ABD'yi suçlamış, ancak daha sonra yapılan açıklamada patlamayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve olayın perde arkasının araştırıldığı belirtilmişti.

  • ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı
  • ırak
  • hava saldırısı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.