CENTCOM'dan Suriye trafiği: Önce YPG elebaşıyla görüştü sonra Şam'a geçti

Al Arabiya televizyonunun adı açıklanmayan kaynaklara dayandırılan haberinde, CENTCOM Komutanı Cooper'in, dün Irak'ın kuzeyinde YPG/SDG elebaşı Abdi ile görüştüğü belirtildi.

Görüşmenin ardından Cooper'in Şam ile YPG/SDG arasında varılan ateşkesin uygulanmasını sağlamak ve DEAŞ'lı teröristlerin Irak'a transferine ilişkin süreci ele almak için Suriye'yi ziyaret ettiği aktarıldı.

Haberde, Cooper'in ziyaretiyle ayrıca Suriye yönetimi ile terör örgütü YPG/SDG arasındaki tansiyonun daha da tırmanmasını önlemeyi amaçladığı kaydedildi.

CENTCOM'dan Cooper'in YPG/SDG elebaşı Abdi ile görüştüğü ve Suriye'yi ziyaret ettiği yönündeki habere ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, elebaşı Abdi ve YPG/SDG'nin sözde siyasi kanadındaki elebaşlarından İlham Ahmed ile dün Erbil'de bir araya gelmişti.

Görüşmede, Suriye yönetimiyle YPG/SDG arasında 18 Ocak'ta varılan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması'nın ele alındığı bildirilmişti.

