İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ocak 2026 Cuma / 5 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,3725
  • EURO
    50,9436
  • ALTIN
    6858.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • CENTCOM'dan Suriye trafiği: Önce YPG elebaşıyla görüştü sonra Şam'a geçti
Dünya

CENTCOM'dan Suriye trafiği: Önce YPG elebaşıyla görüştü sonra Şam'a geçti

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper'in, terör örgütü YPG/SDG elebaşı Mazlum Abdi kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile görüştükten sonra Şam yönetimiyle terör örgütü arasında varılan ateşkesin uygulanmasını sağlamak için dün Suriye'yi ziyaret ettiği aktarıldı.

AA23 Ocak 2026 Cuma 11:10 - Güncelleme:
CENTCOM'dan Suriye trafiği: Önce YPG elebaşıyla görüştü sonra Şam'a geçti
ABONE OL

Al Arabiya televizyonunun adı açıklanmayan kaynaklara dayandırılan haberinde, CENTCOM Komutanı Cooper'in, dün Irak'ın kuzeyinde YPG/SDG elebaşı Abdi ile görüştüğü belirtildi.

Görüşmenin ardından Cooper'in Şam ile YPG/SDG arasında varılan ateşkesin uygulanmasını sağlamak ve DEAŞ'lı teröristlerin Irak'a transferine ilişkin süreci ele almak için Suriye'yi ziyaret ettiği aktarıldı.

Haberde, Cooper'in ziyaretiyle ayrıca Suriye yönetimi ile terör örgütü YPG/SDG arasındaki tansiyonun daha da tırmanmasını önlemeyi amaçladığı kaydedildi.

CENTCOM'dan Cooper'in YPG/SDG elebaşı Abdi ile görüştüğü ve Suriye'yi ziyaret ettiği yönündeki habere ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, elebaşı Abdi ve YPG/SDG'nin sözde siyasi kanadındaki elebaşlarından İlham Ahmed ile dün Erbil'de bir araya gelmişti.

Görüşmede, Suriye yönetimiyle YPG/SDG arasında 18 Ocak'ta varılan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması'nın ele alındığı bildirilmişti.

  • Brad Cooper
  • Mazlum Abdi
  • Ferhat Abdi Şahin
  • Şam yönetimi
  • ateşkes
  • Suriye ziyareti
  • terror örgütü YPG
  • SDG elebaşı

ÖNERİLEN VİDEO

Sancaktepe'de zincirleme İETT kazası: Yaralılar var

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.