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Dünya

Cephede çatışmalar şiddetlendi: Komsomolskoye'nin kontrolü Rusya'ya geçti

Rusya Savunma Bakanlığı, Zaporijya bölgesinde Komsomolskoye yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurdu.

AA4 Haziran 2026 Perşembe 15:58 - Güncelleme:
Cephede çatışmalar şiddetlendi: Komsomolskoye'nin kontrolü Rusya'ya geçti
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemleri hakkında bilgi verildi.

Rus güçlerinin, Ukrayna'daki cephe hattının tüm yönlerinde ilerleme kaydettiği belirtilen açıklamada, "Doğu askeri grubu birlikleri, kararlı ve aktif eylemleri sonucunda Zaporijya bölgesinde Komsomolskoye yerleşim birimini kurtardı." ifadesi yer aldı.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, gece Ukrayna'ya ait 272 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemlerince çeşitli bölgeler ile Azak ve Karadeniz üzerinde etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

  • rusya
  • Zaporijya
  • Komsomolskoye
  • yerleşim

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