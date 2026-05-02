  Cephede çatışmalar şiddetlendi: Miropolye'nin kontrolü Rusya'ya geçti
Cephede çatışmalar şiddetlendi: Miropolye'nin kontrolü Rusya'ya geçti

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Sumi bölgesindeki Miropolye yerleşim yerini ele geçirdiklerini bildirdi.

AA2 Mayıs 2026 Cumartesi 15:19 - Güncelleme:
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetleriyle ilgili bilgi paylaşıldı.

Rus güçlerinin Ukrayna'daki cephede tüm yönlerde ilerleme kaydettiği belirtilen açıklamada, "Kuzey askeri grubu birliklerinin aktif eylemleri sonucunda, Sumi bölgesindeki Miropolye yerleşim yeri üzerinde kontrol sağlandı." ifadesine yer verildi.

Ayrıca, dün yerel saatle 20.00'den bugün 14.00'e kadar 338 insansız hava aracının (İHA) Moskova dahil çeşitli bölgeler ile Azak Denizi ve Karadeniz üzerinde hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Rusya'nın Krasnodar bölgesinin Operasyonel Merkezinden yapılan açıklamada da Ukrayna'nın İHA'larla dün düzenlediği saldırı sonucu Tuapse şehrindeki limanda çıkan yangının söndürüldüğü kaydedildi.

