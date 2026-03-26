İSTANBUL 15°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Mart 2026 Perşembe / 8 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,372
  • EURO
    51,3008
  • ALTIN
    6314.59
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Cephede çatışmalar şiddetlendi: Şevyakovka'nın kontrolü Rusya'da
Dünya

Cephede çatışmalar şiddetlendi: Şevyakovka'nın kontrolü Rusya'da

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki Şevyakovka yerleşim biriminin kontrol altına alındığını açıkladı. Geceden bu yana Ukrayna'ya ait 182 İHA'nın Moskova dahil çeşitli bölgelerde düşürüldüğü bildirilirken, Moskova Belediye Başkanı Sobyanin bölgede 27 İHA'nın yok edildiğini ve bir kişinin yaralandığını duyurdu.

AA26 Mart 2026 Perşembe 14:41 - Güncelleme:
ABONE OL

Rusya-Ukrayna savaşında cephe hattındaki çatışmalar şiddetini artırarak sürdü. Rusya Savunma Bakanlığı, Harkiv bölgesinde yeni bir yerleşim biriminin ele geçirildiğini duyururken, Ukrayna tarafından düzenlenen geniş çaplı İHA saldırıları Moskova başta olmak üzere Rusya'nın birçok bölgesini hedef aldı. Savaşın seyrinde kritik bir gün olarak değerlendirilen bu gelişmeler, hem cephe hem de iç bölgelerdeki güvenlik durumunu yeniden gündeme taşıdı.

RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN ŞEVYAKOVKA AÇIKLAMASI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin bilgi paylaşıldı.

Rus güçlerinin, Ukrayna'daki cephe hattının tüm yönlerinde ilerleme kaydettiğine işaret edilen açıklamada, "Kuzey askeri grubu birlikleri, Harkiv bölgesindeki Şevyakovka yerleşim yeri üzerinde kontrolü sağladı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, geceden bu yana Ukrayna'ya ait 182 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemlerince Moskova dahil çeşitli bölgeler ile Karadeniz üzerinde etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

MOSKOVA BÖLGESİNDE 27 İHA VURULDU

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Rusya'da geliştirilen ulusal mesajlaşma uygulamasından yaptığı paylaşımda, geceden bu yana Moskova bölgesinde 27 İHA'nın yok edildiğini belirtti.

İHA parçalarının düşmesi sonucu bölgedeki Klenovo köyündeki evde yangın çıktığını bildiren Sobyanin, "Olayda bir kişi yaralandı." ifadesini kullandı.

LENİNGRAD VALİSİ DROZDENKO'DAN İHA AÇIKLAMASI

Rusya'nın Leningrad Bölge Valisi Aleksandr Drozdenko da bölgede 20'den fazla İHA'nın yok edildiğini duyurdu.

  • Rusya-Ukrayna savaşı
  • Şevyakovka
  • Harkiv
  • İHA saldırısı
  • Moskova

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.