Cephede çatışmalar şiddetlendi: Şevyakovka'nın kontrolü Rusya'da

Rusya-Ukrayna savaşında cephe hattındaki çatışmalar şiddetini artırarak sürdü. Rusya Savunma Bakanlığı, Harkiv bölgesinde yeni bir yerleşim biriminin ele geçirildiğini duyururken, Ukrayna tarafından düzenlenen geniş çaplı İHA saldırıları Moskova başta olmak üzere Rusya'nın birçok bölgesini hedef aldı. Savaşın seyrinde kritik bir gün olarak değerlendirilen bu gelişmeler, hem cephe hem de iç bölgelerdeki güvenlik durumunu yeniden gündeme taşıdı.

RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN ŞEVYAKOVKA AÇIKLAMASI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin bilgi paylaşıldı.

Rus güçlerinin, Ukrayna'daki cephe hattının tüm yönlerinde ilerleme kaydettiğine işaret edilen açıklamada, "Kuzey askeri grubu birlikleri, Harkiv bölgesindeki Şevyakovka yerleşim yeri üzerinde kontrolü sağladı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, geceden bu yana Ukrayna'ya ait 182 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemlerince Moskova dahil çeşitli bölgeler ile Karadeniz üzerinde etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

MOSKOVA BÖLGESİNDE 27 İHA VURULDU

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Rusya'da geliştirilen ulusal mesajlaşma uygulamasından yaptığı paylaşımda, geceden bu yana Moskova bölgesinde 27 İHA'nın yok edildiğini belirtti.

İHA parçalarının düşmesi sonucu bölgedeki Klenovo köyündeki evde yangın çıktığını bildiren Sobyanin, "Olayda bir kişi yaralandı." ifadesini kullandı.

LENİNGRAD VALİSİ DROZDENKO'DAN İHA AÇIKLAMASI

Rusya'nın Leningrad Bölge Valisi Aleksandr Drozdenko da bölgede 20'den fazla İHA'nın yok edildiğini duyurdu.